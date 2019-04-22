Общество
сегодня, 07:00
Доброе утро, Липецк!
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Сегодня 22 апреля. Добро пожаловать в нашу утреннюю рубрику – сегодня она имени Ленина.
День в истории
Тот, кому довелось быть пионером и октябренком, реагирует на дату 22 апреля, как собака Павлова – это же заветная дата, День Рожденья Ленина! Мы, было, даже хотели провести с утра в редакции классный час, посвященный Ильичу – по старой памяти, чтобы вспомнить детство золотое. Да что-то замотались и решили ограничиться тестом имени Ленина.
Владимир Ильич был, конечно, фигурой многогранной и неоднозначной. Одной из доминирующих черт в его характере был азарт. Очень силен в нем был спортивный соревновательный дух. Володя Ульянов все делал с азартом, даже бегал в валенках по горке ледяной. По воспоминаниям однокашников по симбирской гимназии, Володя как-то признался товарищу, что сильно завидует одному парню, который ловчее всех катался на коньках. Когда уже взрослый Ильич освоил велосипед, он тут же принялся соревноваться с тем, кого удавалось подбить на гонку. Но выигрывал не всегда, а когда проигрывал, сильно досадовал. Мы даже думаем, что именно поэтому в свое время у нас в стране и произошла революция – Владимир Ильич опять во что-то продул и вскипел: «Ах так?!» И победил сразу очень большое количество народу – буржуев, помещиков и капиталистов.
Музыкальная пауза
В этот день, 22 апреля 1969 года в американском городе Хьюстоне был совершен прорыв в медицине: впервые в истории провели пересадку глаза человеку. А Джон Леннон выразил суть бунтарского духа шестидесятых в тот же год и в тот же день по-своему: взял фамилию любимой жены и стал называться Джон Уинстон Оно Леннон.
Давайте отметим это все хорошей песней.
Липецк нагревается
Погоды нынче стоят спокойные, устойчивые. Если уж и возможна небольшая облачность, зато без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/сек. Температура ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем от 15 до 17 градусов тепла.
Сами мы не видели, но говорят, уже кто-то в речке купался. «И жить торопится, и чувствовать спешит», - говорил о таких людях великий Пушкин.
Транспорт
На улице солнечно и свежо. Давайте устроим внеплановый День отказа от транспорта и просто прогуляемся?! Нет возможности? Тогда ориентируетесь на карту и выбирайте свободные дороги.
Тем временем
Сколько стоит образование в десяти главных вузах страны? – этим вопросом накануне ЕГЭ задалось агентство РИА Новости.
Самые дорогие направления – экономика, менеджмент, бизнес, медицина, точные науки.
Почти «золотой» гранит науки на коммерческих факультетах МГУ им. М.В. Ломоносова. Например, один год обучения в бакалавриате факультета Высшая школа бизнеса по направлению «Менеджмент» стоит 540 тысяч рублей. Направление «Экономика» на факультете Московская школа экономики — 410 тысяч рублей.
В Московском физико-техническом институте за год обучения по направлению «Техническая физика» просят 315 тысяч рублей, а прикладные математика, информатика и физика, вычислительная техника, биотехнологии, системный анализ и компьютерная безопасность — 270 тысяч за год учебы.
Имея возможность платить по 390 тысяч в год, можно поступить в РУДН на самое дорогое направление – стоматология. За 330 тысяч рублей в год можно изучать в этом вузе мировую экономику, за 320 - международное право, получить диплом специалиста телевидения можно за 300 тысяч в год.
А вы говорите - не в деньгах счастье. Сейчас с рыбным обозом пешком в вузы не приходят. Расценки на стобалльные результаты по ЕГЭ пока не опубликованы. А жаль, вот что действительно интересно было бы узнать.
С новым днем весны тебя, дорогой Липецк! Заходи почаще на GOROD48 за свежими новостями!
Тот, кому довелось быть пионером и октябренком, реагирует на дату 22 апреля, как собака Павлова – это же заветная дата, День Рожденья Ленина! Мы, было, даже хотели провести с утра в редакции классный час, посвященный Ильичу – по старой памяти, чтобы вспомнить детство золотое. Да что-то замотались и решили ограничиться тестом имени Ленина.
Владимир Ильич был, конечно, фигурой многогранной и неоднозначной. Одной из доминирующих черт в его характере был азарт. Очень силен в нем был спортивный соревновательный дух. Володя Ульянов все делал с азартом, даже бегал в валенках по горке ледяной. По воспоминаниям однокашников по симбирской гимназии, Володя как-то признался товарищу, что сильно завидует одному парню, который ловчее всех катался на коньках. Когда уже взрослый Ильич освоил велосипед, он тут же принялся соревноваться с тем, кого удавалось подбить на гонку. Но выигрывал не всегда, а когда проигрывал, сильно досадовал. Мы даже думаем, что именно поэтому в свое время у нас в стране и произошла революция – Владимир Ильич опять во что-то продул и вскипел: «Ах так?!» И победил сразу очень большое количество народу – буржуев, помещиков и капиталистов.
Музыкальная пауза
В этот день, 22 апреля 1969 года в американском городе Хьюстоне был совершен прорыв в медицине: впервые в истории провели пересадку глаза человеку. А Джон Леннон выразил суть бунтарского духа шестидесятых в тот же год и в тот же день по-своему: взял фамилию любимой жены и стал называться Джон Уинстон Оно Леннон.
Давайте отметим это все хорошей песней.
Липецк нагревается
Погоды нынче стоят спокойные, устойчивые. Если уж и возможна небольшая облачность, зато без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/сек. Температура ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем от 15 до 17 градусов тепла.
Сами мы не видели, но говорят, уже кто-то в речке купался. «И жить торопится, и чувствовать спешит», - говорил о таких людях великий Пушкин.
Транспорт
На улице солнечно и свежо. Давайте устроим внеплановый День отказа от транспорта и просто прогуляемся?! Нет возможности? Тогда ориентируетесь на карту и выбирайте свободные дороги.
Тем временем
Сколько стоит образование в десяти главных вузах страны? – этим вопросом накануне ЕГЭ задалось агентство РИА Новости.
Самые дорогие направления – экономика, менеджмент, бизнес, медицина, точные науки.
Почти «золотой» гранит науки на коммерческих факультетах МГУ им. М.В. Ломоносова. Например, один год обучения в бакалавриате факультета Высшая школа бизнеса по направлению «Менеджмент» стоит 540 тысяч рублей. Направление «Экономика» на факультете Московская школа экономики — 410 тысяч рублей.
В Московском физико-техническом институте за год обучения по направлению «Техническая физика» просят 315 тысяч рублей, а прикладные математика, информатика и физика, вычислительная техника, биотехнологии, системный анализ и компьютерная безопасность — 270 тысяч за год учебы.
Имея возможность платить по 390 тысяч в год, можно поступить в РУДН на самое дорогое направление – стоматология. За 330 тысяч рублей в год можно изучать в этом вузе мировую экономику, за 320 - международное право, получить диплом специалиста телевидения можно за 300 тысяч в год.
А вы говорите - не в деньгах счастье. Сейчас с рыбным обозом пешком в вузы не приходят. Расценки на стобалльные результаты по ЕГЭ пока не опубликованы. А жаль, вот что действительно интересно было бы узнать.
С новым днем весны тебя, дорогой Липецк! Заходи почаще на GOROD48 за свежими новостями!
3 601
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