В мире
24 минуты назад
Победитель выборов на Украине уже известен — самые последние цифры
Источник в социологической службе, выполняющий заказы администрации президента Украины, сообщил «Русской Весне» последние результаты социологических опросов на выходе из избирательных участков (обобщенные сведения по всей Украине):
Владимир Зеленский — 74,3%
Петро Порошенко — 26,7
Ожидаемо самый высокий результат за Зеленского оказался в Юго-Восточных областях Украины, а также в Кривом Роге и Днепропетровской области в целом.
Западные области показывают очень низкую явку, но даже там, в отличие от первого тура, Порошенко проигрывает, хотя и не с таким разгромным счетом.
Собеседник «Русской Весны» также отметил, что по его информации, в администрации Порошенко уже смирились с очевидным поражением на президентских выборах (так как все это время имели в своем распоряжении цифры реальных социологических опросов) и в настоящее время ведут борьбу исключительно в целях спасти свое политическое будущее.
Источник: rusvesna.su
Владимир Зеленский — 74,3%
Петро Порошенко — 26,7
Ожидаемо самый высокий результат за Зеленского оказался в Юго-Восточных областях Украины, а также в Кривом Роге и Днепропетровской области в целом.
Западные области показывают очень низкую явку, но даже там, в отличие от первого тура, Порошенко проигрывает, хотя и не с таким разгромным счетом.
Собеседник «Русской Весны» также отметил, что по его информации, в администрации Порошенко уже смирились с очевидным поражением на президентских выборах (так как все это время имели в своем распоряжении цифры реальных социологических опросов) и в настоящее время ведут борьбу исключительно в целях спасти свое политическое будущее.
Источник: rusvesna.su
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17.04.2019 15:49В мире