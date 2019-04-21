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24 минуты назад

Победитель выборов на Украине уже известен — самые последние цифры

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#выборы #Украина #экзит-пулл
Источник в социологической службе, выполняющий заказы администрации президента Украины, сообщил «Русской Весне» последние результаты социологических опросов на выходе из избирательных участков (обобщенные сведения по всей Украине):

Владимир Зеленский — 74,3%
Петро Порошенко — 26,7

Ожидаемо самый высокий результат за Зеленского оказался в Юго-Восточных областях Украины, а также в Кривом Роге и Днепропетровской области в целом.

Западные области показывают очень низкую явку, но даже там, в отличие от первого тура, Порошенко проигрывает, хотя и не с таким разгромным счетом.

Собеседник «Русской Весны» также отметил, что по его информации, в администрации Порошенко уже смирились с очевидным поражением на президентских выборах (так как все это время имели в своем распоряжении цифры реальных социологических опросов) и в настоящее время ведут борьбу исключительно в целях спасти свое политическое будущее.


Источник: rusvesna.su

80
#выборы #Украина #экзит-пулл

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