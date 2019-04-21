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44 минуты назад

Липчане украшают дома вербой

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#обзор #Вербное воскресенье

Сегодня – Вербное воскресенье.

Ровно за неделю до Пасхи православные праздную Вербное воскресенье. В православных храмах в этот день принято освящать ветки вербы. Они символизируют Вход Господень в Иерусалим и встречу Христа людьми с пальмовыми ветвями в руках. Пальмовые ветви используются как атрибут праздничных богослужений у восточных христиан и католиков. В России и некоторых других странах их заменили букеты из веточек вербы. Липчане не отходят от традиции и сегодня украшают свои дома веточками вербы. Подробнее – в обзоре Instagram.

198
#обзор #Вербное воскресенье

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