Общество
40 минут назад
С улицы Ленина убрали все лавочки
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Остались только старые скамейки.
Многие гулявшие по улице Ленина липчане могли заметить, что там пропали все лавочки со спинками. На пути от Дома Мастера до ЗАГСа не осталось ни одной: аккуратно демонтировали все 14 лавочек, остались только старые скамьи без спинок.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, лавочки никто не своровал. В рамках программы благоустройства Липецка подрядчик демонтировал старые лавочки. Скоро уберут и урны. И их, и лавочки заменят на новые.
Кроме того, новые скамьи и урны поставят на площади Героев. Также предполагается благоустройство новой аллеи в районе поликлиники на улице Петра Смородина. Там накануне высадили деревья, скоро горожанам предложат выбрать название для новой зоны отдыха. После этого и предполагается установка урн и скамеек: поликлинику посещают много пенсионеров и мам с детьми, зона отдыха им пригодится.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, лавочки никто не своровал. В рамках программы благоустройства Липецка подрядчик демонтировал старые лавочки. Скоро уберут и урны. И их, и лавочки заменят на новые.
Кроме того, новые скамьи и урны поставят на площади Героев. Также предполагается благоустройство новой аллеи в районе поликлиники на улице Петра Смородина. Там накануне высадили деревья, скоро горожанам предложат выбрать название для новой зоны отдыха. После этого и предполагается установка урн и скамеек: поликлинику посещают много пенсионеров и мам с детьми, зона отдыха им пригодится.
10 929
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