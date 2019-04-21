С улицы Ленина убрали все лавочки

Остались только старые скамейки.

Многие гулявшие по улице Ленина липчане могли заметить, что там пропали все лавочки со спинками. На пути от Дома Мастера до ЗАГСа не осталось ни одной: аккуратно демонтировали все 14 лавочек, остались только старые скамьи без спинок.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, лавочки никто не своровал. В рамках программы благоустройства Липецка подрядчик демонтировал старые лавочки. Скоро уберут и урны. И их, и лавочки заменят на новые.



Кроме того, новые скамьи и урны поставят на площади Героев. Также предполагается благоустройство новой аллеи в районе поликлиники на улице Петра Смородина. Там накануне высадили деревья, скоро горожанам предложат выбрать название для новой зоны отдыха. После этого и предполагается установка урн и скамеек: поликлинику посещают много пенсионеров и мам с детьми, зона отдыха им пригодится.

