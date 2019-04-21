Общество

40 минут назад

С улицы Ленина убрали все лавочки

10 929
#благоустройство
С улицы Ленина убрали все лавочки

Остались только старые скамейки.

Многие гулявшие по улице Ленина липчане могли заметить, что там пропали все лавочки со спинками. На пути от Дома Мастера до ЗАГСа не осталось ни одной: аккуратно демонтировали все 14 лавочек, остались только старые скамьи без спинок.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, лавочки никто не своровал. В рамках программы благоустройства Липецка подрядчик демонтировал старые лавочки. Скоро уберут и урны. И их, и лавочки заменят на новые. 

Кроме того, новые скамьи и урны поставят на площади Героев. Также предполагается благоустройство новой аллеи в районе поликлиники на улице Петра Смородина. Там накануне высадили деревья, скоро горожанам предложат выбрать название для новой зоны отдыха. После этого и предполагается установка урн и скамеек: поликлинику посещают много пенсионеров и мам с детьми, зона отдыха им пригодится.
img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
10 929
#благоустройство

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Bee-LAN

1 минуту назад
Сделайте наконец сквер на улицы Белана. Посадите деревья. Уже сколько раз рапортовали, что посадили. Где эти деревья?
ответить

Имею мнение

1 минуту назад
Елена Бондарь, Это были просто убогие лавочки с рекламой или просто кустарщина с дизайном от сельского рукожопа. Нормальные дизайнерские лавочки надо поставить на параллельной дорожке, а эту отдать велосипедистам, роллерам или тем кто торопится. А вот другая дорожка пойдет для прогулок и посиделок.
ответить

МИЛАЯ

4 минуты назад
Тетя Дуся, сразу же как ВРИО покажут ступеньки. С Петровского спуска, где каскад фонтанов. И на этот раз- Старые. Мрамор. Там на мавзолейчик хватит. Новые только лавочки, а мрамор и тот пойдёт. Воровали и продолжают. Пипецк.
ответить

Фобос

5 минут назад
Елена Бондарь, в РАМКАХ КАКОГО благоустройства ? Какой подрядчик ? Какой тендер ? Куда , старые лавочки ушли ? МЛЯ , вор на воре и вором погоняет !
ответить

Андрей

6 минут назад
А старые скамейки разойдутся по дачам. Хотя можно было бы их в других местах использовать
ответить

Елена Бондарь

8 минут назад
Просто вопрос: а почему именно надо ЗАМЕНЯТЬ вполне приличные лавочки , а не ДОПОЛНЯТЬ? - похоже в Липецке есть какой особый запретительный санпин на количество лавочек.
ответить

243

13 минут назад
Что за прикол? Мы убрали старые скамейки... Вы убрали новые скамейки, а старые как раз таки оставили, без спинок!
ответить

1

16 минут назад
был вчера в детском парке ( бесплатном Роща Сердца ) в Воронеже - деревья, фонтаны работают, хорошо . Пипецку - это ад какой-то
ответить

F11

19 минут назад
Холопы продолжают радоваться за бояр и пред лицом их высочеств делать придурковатые лица. А если серьёзно - пока Бланка с площади Соборной не уберут ничего для народа в лучшую сторону меняться не будет. И пока он стоит там на выборы ходить смысла нет.
ответить

Тетя Дуся

22 минуты назад
Когда поставят лавки у Комсомольского пруда и у фонаря цветного на остановке Пл.Революции.С внуками присесть негде,сидели на бетоне!!!Уваркина хватит совещательством заниматься,пора дела делать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Где лавки??????????????????Лето 4 месяца,а зима 8 месяцев,половина лета уйдет на поставку и установку лавок!?
ответить

Еще в рубрике

Как правильно мыть окна: советы профессионалов
#лайфхак
2
Как правильно мыть окна: советы профессионалов

45 минут назад

Общество
ДТП под Липецком повлияло на решение полицейского из США сбежать в Россию
#США #политическое убежище
15
ДТП под Липецком повлияло на решение полицейского из США сбежать в Россию

сегодня, 09:39

Общество
Липчане объединились для спасения кота
#кот
61
Липчане объединились для спасения кота

вчера, 20:26

Общество
«Пришли, купили, уехали на дачу!»
#ярмарка
66
«Пришли, купили, уехали на дачу!»

вчера, 11:50

Общество
Приставы взыскали деньги с должника-патриота
#Приставы #долги
21
Приставы взыскали деньги с должника-патриота

вчера, 11:37

Общество
Автохамы-рецидивисты (ФОТО)
56
Автохамы-рецидивисты (ФОТО)

вчера, 11:25

Общество