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Французские ученые придумали «космический гараж» для старых спутников
Французские ученые придумали «космический гараж» для старых спутников, чтобы остановить распространение мусора на орбите. Об этом рассказало издание Le Point.
Ученые из Высшего института авиации и космоса во Франции выдвинули оригинальную идею. Вместо того, чтобы запускать новый спутник, можно было бы заправить старый, починить его и даже создать новые детали из вторсырья.
«Гараж» будет представлять из себя станцию, где можно было бы заниматься ремонтом и утилизацией старых спутников.
Сейчас, зачастую, спутники, выработавшие свой ресурс, остаются на орбите и разрушаются, превращаясь в космический мусор, который двигается со скоростью 7–8 км/с.
Эти частицы создают опасность для космических кораблей и Международной космической станции.
17 апреля стало известно, что ученые из Института прикладной физики РАН предложили разместить на Международной космической станции (МКС) лазерную установку для борьбы с космическим мусором, пишут "Известия".
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