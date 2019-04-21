Французские ученые придумали «космический гараж» для старых спутников, чтобы остановить распространение мусора на орбите. Об этом рассказало издание Le Point.

Ученые из Высшего института авиации и космоса во Франции выдвинули оригинальную идею. Вместо того, чтобы запускать новый спутник, можно было бы заправить старый, починить его и даже создать новые детали из вторсырья.

«Гараж» будет представлять из себя станцию, где можно было бы заниматься ремонтом и утилизацией старых спутников.

Сейчас, зачастую, спутники, выработавшие свой ресурс, остаются на орбите и разрушаются, превращаясь в космический мусор, который двигается со скоростью 7–8 км/с.

Эти частицы создают опасность для космических кораблей и Международной космической станции.

17 апреля стало известно, что ученые из Института прикладной физики РАН предложили разместить на Международной космической станции (МКС) лазерную установку для борьбы с космическим мусором, пишут "Известия".