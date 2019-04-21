Илон Макс: Говорят кур доят!

Руководитель компании SpaceX Илон Маск в субботу оставил несколько записей на русском языке в своем Twitter.

Предпринимателю был задан вопрос о том, ведет ли он работу по освоению космоса, так как добивается прибытия на нашу планету представителей внеземных цивилизаций. "Где инопланетяне?" - ответил на это Маск. На реплику другого пользователя о том, что инопланетяне живут под поверхностью Марса, глава SpaceX написал: "Вот где собака зарыта". Употребил Маск в одной из дискуссий и следующую фразу: "Говорят, что кур доят".

Предприниматель и ранее неоднократно писал в Twitter на русском. Так, в начале марта он на поздравления с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) ответил "Спасибо за добрые слова!"

В феврале Маск также оставил на русском языке отзыв на шуточное видео о необычном российском автомобиле, сообщает ТАСС.