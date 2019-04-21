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Ветеран умер возле больницы из-за нехватки в ней мест

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Ветеран Великой Отечественной войны Никита Иосифович Малахов скончался на лавочке возле Кизильской районной больницы, пишет «Первый Кизильский».

По данным портала, 95-летнему пенсионеру из поселка Сыртинский Кизильского района Челябинской области стало плохо, и его отвезли в районное медучреждение. Однако там заявили, что мест нет, и ветеран, не дождавшись помощи, умер возле больницы.

«Помощь тоже никто оказывать не стал. Ветеран умер, сидя на лавочке перед больницей», – рассказала внучка другого ветерана – Ивана Макаровича Шелима.

Малахов и Шелим были последними живыми участниками ВОВ в поселке Сыртинский.

Как пишет «Вертов.инфо», главврач опровергла отказ ветерану в госпитализации, отметив, что оказать помощь Малахову не успели, потому что он умер по прибытии в больницу.

Глава Кизильского района Александр Селезнев также назвал недостоверными данные портала.

«Я сегодня был на похоронах, разговаривал с его дочерью. И дело было совсем не так. Ветерана привезли на плановое лечение 19 апреля. Поднимаясь по крыльцу ему стало плохо, проходящие мужчины помогли завести в коридор и посадить на лавочку, где он тут же скончался», - написал чиновник в соцсетях, отметив, что у родственников никаких претензий нет.

Источник: "Известия"

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