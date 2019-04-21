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ДТП под Липецком повлияло на решение полицейского из США сбежать в Россию
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Американцу бесплатно оказали помощь в районной больнице, и он влюбился в россиян
«Российская газета» рассказала о Джоне Дугане, бывшем полицейском из США который попросил политического убежища в России.
Как пишет издание, Дуган путешествовал по России. «Зимой на трассе под Липецком увидел улетевшую на обочину легковушку, девушку рядом и остановился помочь. На трассе был гололед, Джон поскользнулся и упал навзничь.
- Я подумал, что сломал плечо, поехал в ближайшую больницу. Там сделали рентген, сказали, что перелома нет. Для уверенности посоветовали пройти МРТ и денег не взяли, - удивляется Дуган. Машину девушки они тогда с приятелем все-таки вытолкали.
Друзья порекомендовали воронежскую клинику с хорошим оборудованием. Здесь американца окончательно успокоили и научили приему "крокодил" для коррекции позвоночника.
- У вас потрясающая медицина! Даже в маленькой больнице нашлись люди, говорящие по-английски, а лечение обошлось мне в тысячу рублей. В Штатах это стоило бы как минимум 100 тысяч долларов.
До 2011 года Джон Дуган был образцовым американцем. Сын ветерана вьетнамской войны, он отслужил в морской пехоте, получил образование и поступил на работу в полицию Майами-Бич.
- Я не мог не замечать преступлений, которые совершали мои коллеги. Полицейский в США имеет слишком много прав. Может застрелить человека на улице только потому, что тот показался ему подозрительным. Копы в моем графстве избивали и пытали задержанных - в основном чернокожих, но на их месте мог оказаться любой. За время моей службы несколько безоружных людей были убиты без веских оснований и никто не понес за это наказания.
Терпение Дугана лопнуло, когда патрульные в Майами-Бич расстреляли молодого парня за неправильно припаркованную машину. Джон собрал материал об этом инциденте и передал его в отдел внутренних расследований. Патрульные продолжили работать, а Дугана вызвал шериф Брэдшоу и предложил расстаться по-хорошему. Джон уволился, но разоблачительную деятельность не оставил. Он создал анонимный сайт, где полицейские со всей Америки - действующие и бывшие - стали публиковать информацию о беззакониях людей в форме. Досталось и шерифу Брэдшоу - Дуган опубликовал свидетельства, как тот за казенный счет обедает с членами своего избирательного штаба. Такое в США не в почете, и на новый срок шерифа не выбрали. Информация с сайта помогла посадить в тюрьму полицейского, который подбрасывал наркотики невинным людям.
Обиженный шериф установил за "правдорубом" слежку, читал его переписку и вскоре выяснил, что Дуган общается с российскими программистами и уже пару раз в качестве туриста ездил в Москву. Джона заподозрили в связях с русской мафией, а затем на его сайте появились персональные данные 14 с лишним тысяч агентов ФБР.
- Сайт анонимный, и я не знаю, кто это сделал. Информация была из открытых источников, но я понимал, что могу сесть за это пожизненно. Свобода слова в Америке - большая ложь. Мне запретили выезд из США и заблокировали банковские счета. Оставалось одно - бежать.
Отъезд из страны был обставлен с голливудским размахом. Изменив голос на женский, Джон пообщался со следователем, который вел его дело. Выяснив все, что нужно, бывший морпех надел белокурый парик, переоделся в торговом центре и на чужой машине уехал на север страны. Там арендовал маленький самолет и перелетел через Ниагарский водопад в Канаду. Попросил пилота приземлиться в глухом лесу, на автобусе доехал до Торонто, оттуда через Стамбул улетел в Москву.
- Раздумий, куда бежать, не было. Россия - единственная страна в мире, где США меня не достанут. А виза осталась с туристических поездок.
В Москву Джон прилетел в пиджаке с тысячей долларов в кармане. Сперва зарабатывал, составляя доклады на английском для студентов. Потом купил компьютер и начал проектировать мебель. Теперь дошел до письменных столов со встроенной оргтехникой - собирают их на подмосковной фабрике, а покупают друзья Дугана в США, кинорежиссер с Филиппин и русская женщина-олигарх…
Идти на работу в МВД он не собирается. Говорит, законы в РФ слишком снисходительны к правонарушителям, а у полицейских мало прав - это опасно. Дуган много путешествует: "Я вожу Land Rover, и качество дорог мне безразлично". Побывал на Южном Урале и в Санкт-Петербурге. Планы на нынешнее лето - доехать до Байкала и вернуться через Алтай.
Джон очень скучает по детям - в США остались 11-летняя дочь и сын на два года младше. Бывшая его жена работает в солидной правительственной организации и взглядов Дугана не разделяет. Четыре года экс-полицейский разоблачал коррупцию тайком от супруги. Когда же ей - не без помощи шерифа - открыли глаза, миссис Дуган немедленно развелась с мужем.
- Мы ежедневно общаемся с детьми по скайпу, но когда в прошлом году я организовал их приезд в Россию - сделал паспорта, визы, оплатил перелет, - жена в последний момент написала, что детей не отпустит…»
Фото: rg.ru
Как пишет издание, Дуган путешествовал по России. «Зимой на трассе под Липецком увидел улетевшую на обочину легковушку, девушку рядом и остановился помочь. На трассе был гололед, Джон поскользнулся и упал навзничь.
- Я подумал, что сломал плечо, поехал в ближайшую больницу. Там сделали рентген, сказали, что перелома нет. Для уверенности посоветовали пройти МРТ и денег не взяли, - удивляется Дуган. Машину девушки они тогда с приятелем все-таки вытолкали.
Друзья порекомендовали воронежскую клинику с хорошим оборудованием. Здесь американца окончательно успокоили и научили приему "крокодил" для коррекции позвоночника.
- У вас потрясающая медицина! Даже в маленькой больнице нашлись люди, говорящие по-английски, а лечение обошлось мне в тысячу рублей. В Штатах это стоило бы как минимум 100 тысяч долларов.
До 2011 года Джон Дуган был образцовым американцем. Сын ветерана вьетнамской войны, он отслужил в морской пехоте, получил образование и поступил на работу в полицию Майами-Бич.
- Я не мог не замечать преступлений, которые совершали мои коллеги. Полицейский в США имеет слишком много прав. Может застрелить человека на улице только потому, что тот показался ему подозрительным. Копы в моем графстве избивали и пытали задержанных - в основном чернокожих, но на их месте мог оказаться любой. За время моей службы несколько безоружных людей были убиты без веских оснований и никто не понес за это наказания.
Терпение Дугана лопнуло, когда патрульные в Майами-Бич расстреляли молодого парня за неправильно припаркованную машину. Джон собрал материал об этом инциденте и передал его в отдел внутренних расследований. Патрульные продолжили работать, а Дугана вызвал шериф Брэдшоу и предложил расстаться по-хорошему. Джон уволился, но разоблачительную деятельность не оставил. Он создал анонимный сайт, где полицейские со всей Америки - действующие и бывшие - стали публиковать информацию о беззакониях людей в форме. Досталось и шерифу Брэдшоу - Дуган опубликовал свидетельства, как тот за казенный счет обедает с членами своего избирательного штаба. Такое в США не в почете, и на новый срок шерифа не выбрали. Информация с сайта помогла посадить в тюрьму полицейского, который подбрасывал наркотики невинным людям.
Обиженный шериф установил за "правдорубом" слежку, читал его переписку и вскоре выяснил, что Дуган общается с российскими программистами и уже пару раз в качестве туриста ездил в Москву. Джона заподозрили в связях с русской мафией, а затем на его сайте появились персональные данные 14 с лишним тысяч агентов ФБР.
- Сайт анонимный, и я не знаю, кто это сделал. Информация была из открытых источников, но я понимал, что могу сесть за это пожизненно. Свобода слова в Америке - большая ложь. Мне запретили выезд из США и заблокировали банковские счета. Оставалось одно - бежать.
Отъезд из страны был обставлен с голливудским размахом. Изменив голос на женский, Джон пообщался со следователем, который вел его дело. Выяснив все, что нужно, бывший морпех надел белокурый парик, переоделся в торговом центре и на чужой машине уехал на север страны. Там арендовал маленький самолет и перелетел через Ниагарский водопад в Канаду. Попросил пилота приземлиться в глухом лесу, на автобусе доехал до Торонто, оттуда через Стамбул улетел в Москву.
- Раздумий, куда бежать, не было. Россия - единственная страна в мире, где США меня не достанут. А виза осталась с туристических поездок.
В Москву Джон прилетел в пиджаке с тысячей долларов в кармане. Сперва зарабатывал, составляя доклады на английском для студентов. Потом купил компьютер и начал проектировать мебель. Теперь дошел до письменных столов со встроенной оргтехникой - собирают их на подмосковной фабрике, а покупают друзья Дугана в США, кинорежиссер с Филиппин и русская женщина-олигарх…
Идти на работу в МВД он не собирается. Говорит, законы в РФ слишком снисходительны к правонарушителям, а у полицейских мало прав - это опасно. Дуган много путешествует: "Я вожу Land Rover, и качество дорог мне безразлично". Побывал на Южном Урале и в Санкт-Петербурге. Планы на нынешнее лето - доехать до Байкала и вернуться через Алтай.
Джон очень скучает по детям - в США остались 11-летняя дочь и сын на два года младше. Бывшая его жена работает в солидной правительственной организации и взглядов Дугана не разделяет. Четыре года экс-полицейский разоблачал коррупцию тайком от супруги. Когда же ей - не без помощи шерифа - открыли глаза, миссис Дуган немедленно развелась с мужем.
- Мы ежедневно общаемся с детьми по скайпу, но когда в прошлом году я организовал их приезд в Россию - сделал паспорта, визы, оплатил перелет, - жена в последний момент написала, что детей не отпустит…»
Фото: rg.ru
15 1285
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Джо
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Джонни
Чушь,
Тетя Дуся
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