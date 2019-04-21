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ДТП под Липецком повлияло на решение полицейского из США сбежать в Россию

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#США #политическое убежище
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ДТП под Липецком повлияло на решение полицейского из США сбежать в Россию

Американцу бесплатно оказали помощь в районной больнице,  и он влюбился в россиян

«Российская газета» рассказала о Джоне Дугане, бывшем полицейском из США который попросил политического убежища в России.

Как пишет издание, Дуган путешествовал по России. «Зимой на трассе под Липецком увидел улетевшую на обочину легковушку, девушку рядом и остановился помочь. На трассе был гололед, Джон поскользнулся и упал навзничь. 

- Я подумал, что сломал плечо, поехал в ближайшую больницу. Там сделали рентген, сказали, что перелома нет. Для уверенности посоветовали пройти МРТ и денег не взяли, - удивляется Дуган. Машину девушки они тогда с приятелем все-таки вытолкали.

Друзья порекомендовали воронежскую клинику с хорошим оборудованием. Здесь американца окончательно успокоили и научили приему "крокодил" для коррекции позвоночника.

- У вас потрясающая медицина! Даже в маленькой больнице нашлись люди, говорящие по-английски, а лечение обошлось мне в тысячу рублей. В Штатах это стоило бы как минимум 100 тысяч долларов.

До 2011 года Джон Дуган был образцовым американцем. Сын ветерана вьетнамской войны, он отслужил в морской пехоте, получил образование и поступил на работу в полицию Майами-Бич.

- Я не мог не замечать преступлений, которые совершали мои коллеги. Полицейский в США имеет слишком много прав. Может застрелить человека на улице только потому, что тот показался ему подозрительным. Копы в моем графстве избивали и пытали задержанных - в основном чернокожих, но на их месте мог оказаться любой. За время моей службы несколько безоружных людей были убиты без веских оснований и никто не понес за это наказания.

Терпение Дугана лопнуло, когда патрульные в Майами-Бич расстреляли молодого парня за неправильно припаркованную машину. Джон собрал материал об этом инциденте и передал его в отдел внутренних расследований. Патрульные продолжили работать, а Дугана вызвал шериф Брэдшоу и предложил расстаться по-хорошему. Джон уволился, но разоблачительную деятельность не оставил. Он создал анонимный сайт, где полицейские со всей Америки - действующие и бывшие - стали публиковать информацию о беззакониях людей в форме. Досталось и шерифу Брэдшоу - Дуган опубликовал свидетельства, как тот за казенный счет обедает с членами своего избирательного штаба. Такое в США не в почете, и на новый срок шерифа не выбрали. Информация с сайта помогла посадить в тюрьму полицейского, который подбрасывал наркотики невинным людям.

Обиженный шериф установил за "правдорубом" слежку, читал его переписку и вскоре выяснил, что Дуган общается с российскими программистами и уже пару раз в качестве туриста ездил в Москву. Джона заподозрили в связях с русской мафией, а затем на его сайте появились персональные данные 14 с лишним тысяч агентов ФБР.
- Сайт анонимный, и я не знаю, кто это сделал. Информация была из открытых источников, но я понимал, что могу сесть за это пожизненно. Свобода слова в Америке - большая ложь. Мне запретили выезд из США и заблокировали банковские счета. Оставалось одно - бежать.

Отъезд из страны был обставлен с голливудским размахом. Изменив голос на женский, Джон пообщался со следователем, который вел его дело. Выяснив все, что нужно, бывший морпех надел белокурый парик, переоделся в торговом центре и на чужой машине уехал на север страны. Там арендовал маленький самолет и перелетел через Ниагарский водопад в Канаду. Попросил пилота приземлиться в глухом лесу, на автобусе доехал до Торонто, оттуда через Стамбул улетел в Москву.

- Раздумий, куда бежать, не было. Россия - единственная страна в мире, где США меня не достанут. А виза осталась с туристических поездок.

В Москву Джон прилетел в пиджаке с тысячей долларов в кармане. Сперва зарабатывал, составляя доклады на английском для студентов. Потом купил компьютер и начал проектировать мебель. Теперь дошел до письменных столов со встроенной оргтехникой - собирают их на подмосковной фабрике, а покупают друзья Дугана в США, кинорежиссер с Филиппин и русская женщина-олигарх…

Идти на работу в МВД он не собирается. Говорит, законы в РФ слишком снисходительны к правонарушителям, а у полицейских мало прав - это опасно. Дуган много путешествует: "Я вожу Land Rover, и качество дорог мне безразлично". Побывал на Южном Урале и в Санкт-Петербурге. Планы на нынешнее лето - доехать до Байкала и вернуться через  Алтай.
Джон очень скучает по детям - в США остались 11-летняя дочь и сын на два года младше. Бывшая его жена работает в солидной правительственной организации и взглядов Дугана не разделяет. Четыре года экс-полицейский разоблачал коррупцию тайком от супруги. Когда же ей - не без помощи шерифа - открыли глаза, миссис Дуган немедленно развелась с мужем.

- Мы ежедневно общаемся с детьми по скайпу, но когда в прошлом году я организовал их приезд в Россию - сделал паспорта, визы, оплатил перелет, - жена в последний момент написала, что детей не отпустит…»

Фото: rg.ru

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#США #политическое убежище
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Комментарии (15)

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rss

3 минуты назад
Холмс несколько лет подобные вещи на своем сайте описывает (зарубежомточкаком). Так что коп правду говорит - полицейский в США это страшно, убить может просто так безнаказанно и медицина у них там чудовищно дорогая. Но у нас много троллей которые с пеной у рта рисуют райские картины жизни и возможностей в США - по факту там жить невозможно нормально обычному человеку. Мы просто этого не понимаем, т.к. СМИ дурят мозги.
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Жока

5 минут назад
Я представляю как он обломается когда поживет тут недельку))
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ГоЗть

5 минут назад
Не верю я во всё это. 36 лет живу в Липецке, и потому не верю!
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Джо

7 минут назад
У тебя по географии двойка , Ты перепутала материки !, Америка находится за лужей !, Здесь голод, разруха и обман !.
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Это исключение из правил.

18 минут назад
Статистика по эмиграции из России в штаты. Увы, не в пользу России. Примерно 100 к 1.
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Джонни

20 минут назад
Тебе нужно на Аксакова обратиться , У тебя вид какой-то болезненный ! У нас и своих дураков полно !.
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Чушь,

30 минут назад
Чушь,чушь...
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Тетя Дуся

31 минуту назад
Небылицы,прямо в США 100 тыс долл рентген сделать!?Не смешите у них по страховке все бесплатно,А у нас в Москве МРТ бесплатно для москвичей по полису ОМС делают,а где еще хоть в одном городе РФ делают МРТ бесплатно по полису ОМС???Зато вся страна работает на столицу перечисляя все налоги туда.
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ттт

39 минут назад
и МРТ так чтоб быстро стоит не тысячу рублей. В одном прав, с Дону выдачи нет.
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ттт

41 минуту назад
как то это все странно .... У него наверно очень хорошее образование, из анонимных полицейских в проектировщики мебели. И денег хватает на путешествия ..... когда он работает????
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