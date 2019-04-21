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В Карелии фура упала в озеро
В ночь 20 апреля в 3.00 на первом километре автодороги «Крошнозеро-Эссойла» произошло ДТП.
Тягач Mercedes-Benz съехал за пределы дорожного полотна и опрокинулся в озеро, сообщает «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Обошлось без жертв. По одной из версий, водитель уснул за рулем. Все обстоятельства аварии уточняются, сообщает gubdaily.ru
Обошлось без жертв. По одной из версий, водитель уснул за рулем. Все обстоятельства аварии уточняются, сообщает gubdaily.ru