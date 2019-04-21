В России

сегодня, 09:14

В Карелии фура упала в озеро

178
В Карелии фура упала в озеро

В ночь 20 апреля в 3.00 на первом километре автодороги «Крошнозеро-Эссойла» произошло ДТП. 

Тягач Mercedes-Benz съехал за пределы дорожного полотна и опрокинулся в озеро, сообщает «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Обошлось без жертв. По одной из версий, водитель уснул за рулем. Все обстоятельства аварии уточняются, сообщает gubdaily.ru

178

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ветеран умер возле больницы из-за нехватки в ней мест
Ветеран умер возле больницы из-за нехватки в ней мест

сегодня, 09:44

В России
Режиссер Владимир Меньшов стал жертвой телефонных мошенников
Режиссер Владимир Меньшов стал жертвой телефонных мошенников

сегодня, 09:07

В России
#пожар
Ребенок выпрыгнул с шестого этажа во время пожара в Новокузнецке

19.04.2019 15:42

В России
#мошенничество
Стало известно о новых способах вымогательства денег у пенсионеров

18.04.2019 17:05

В России
#санкции
Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам

18.04.2019 17:04

В России
3
Россия скорректирует космическую стратегию

17.04.2019 17:10

В России