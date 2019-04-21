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При взрывах на Шри-Ланке погибли по меньшей мере 42 человека
По меньшей мере 42 человека погибли в результате взрывов в католических церквях и отелях столицы Шри-Ланки Коломбо и в других частях страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
По информации местного издания Ada Derana, в столице страны произошло три взрыва в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще три взрыва произошли во время празднования Пасхи в трех церквях в пригороде Коломбо Котахене, в городе Негомбо и в городе Баттикалоа.
Полиция прибыла на места инцидентов и оцепила церкви и отели. Как сообщает издание Daily Mirror, среди погибших могут быт иностранные туристы. Более 160 пострадавших были доставлены в национальную больницу Коломбо.
Как ранее передавало агентство Франс Пресс, в общей сложности в церквях и отелях на Шри-Ланке прогремели шесть взрывов - в трех церквях и трех отелях в столице Коломбо и в других частях страны, в частности, в городе Негомбо, сообщают РИА Новости.
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17.04.2019 15:49В мире