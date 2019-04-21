При взрывах на Шри-Ланке погибли по меньшей мере 42 человека

По меньшей мере 42 человека погибли в результате взрывов в католических церквях и отелях столицы Шри-Ланки Коломбо и в других частях страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.





По информации местного издания



Полиция прибыла на места инцидентов и оцепила церкви и отели. Как сообщает издание



Как ранее передавало агентство Франс Пресс, в общей сложности в церквях и отелях на Шри-Ланке прогремели шесть взрывов - в трех церквях и трех отелях в столице Коломбо и в других частях страны, в частности, в городе Негомбо, сообщают



Ранее сообщалось о не менее 20 погибших и 280 пострадавших.По информации местного издания Ada Derana , в столице страны произошло три взрыва в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще три взрыва произошли во время празднования Пасхи в трех церквях в пригороде Коломбо Котахене, в городе Негомбо и в городе Баттикалоа.Полиция прибыла на места инцидентов и оцепила церкви и отели. Как сообщает издание Daily Mirror , среди погибших могут быт иностранные туристы. Более 160 пострадавших были доставлены в национальную больницу Коломбо.Как ранее передавало агентство Франс Пресс, в общей сложности в церквях и отелях на Шри-Ланке прогремели шесть взрывов - в трех церквях и трех отелях в столице Коломбо и в других частях страны, в частности, в городе Негомбо, сообщают РИА Новости.