Липчанин скончался от ранения в сердце

29-летний житель Липецка вернулся ночью с раной в сердце и через некоторое время скончался

Сегодня ночью на улице Механизаторов, 29-летний, ранее судимый за грабеж липчанин пришел домой весь в крови и через некоторое время скончался. На его теле было обнаружена колотая рана в области сердца.



Как стало известно GOROD48, липчанин с вечера выпивал в разных ночных заведениях города. Придя домой, сказал матери, что напоролся на арматуру, и умер. Но ранение похоже на ножевое.



Проверку по факту смерти липчанина проводит Следственный Комитет.



