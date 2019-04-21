Происшествия
13 минут назад
Липчанин скончался от ранения в сердце
29-летний житель Липецка вернулся ночью с раной в сердце и через некоторое время скончался
Сегодня ночью на улице Механизаторов, 29-летний, ранее судимый за грабеж липчанин пришел домой весь в крови и через некоторое время скончался. На его теле было обнаружена колотая рана в области сердца.
Как стало известно GOROD48, липчанин с вечера выпивал в разных ночных заведениях города. Придя домой, сказал матери, что напоролся на арматуру, и умер. Но ранение похоже на ножевое.
Проверку по факту смерти липчанина проводит Следственный Комитет.
Как стало известно GOROD48, липчанин с вечера выпивал в разных ночных заведениях города. Придя домой, сказал матери, что напоролся на арматуру, и умер. Но ранение похоже на ножевое.
Проверку по факту смерти липчанина проводит Следственный Комитет.