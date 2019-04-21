26 минут назад
Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов
Снятия Владимира Зеленского с выборов за день до второго тура добивался общественный наблюдатель и адвокат Андрей Хилько. Он подал иск, обвинив команду Зеленского в подкупе избирателей
Хилько обвинял команду Зеленского в подкупе избирателей — бесплатной раздаче билетов на стадион «Олимпийский», где в минувшую пятницу состоялись дебаты между кандидатами. Адвокат требовал отмены решения Центральной избирательной комиссии Украины о регистрации Зеленского кандидатом в президенты.
Поводом для подачи иска послужил пост команды Зеленского в Facebook, в котором кандидат говорил об открытии бронирования билетов на дебаты на стадион «Олимпийский». Истец трактовал это как бесплатную раздачу билетов, что, по его мнению, является подкупом избирателей.
Суд в свою очередь посчитал, что в действиях Зеленского нет нарушений и отклонил иск Хилько.
В штабе Порошенко заявили, что не имеют никакого отношения к подаче иска. Спикер штаба Олег Медведев в беседе с телеканалом «Громадське» опроверг информацию, что наблюдатель Хилько является адвокатом Порошенко.
Источник: www.rbc.ru
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