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26 минут назад

Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов

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Снятия Владимира Зеленского с выборов за день до второго тура добивался общественный наблюдатель и адвокат Андрей Хилько. Он подал иск, обвинив команду Зеленского в подкупе избирателей


Шестой апелляционный суд Киева в ночь на воскресенье отклонил иск наблюдателя на выборах президента Украины адвоката Андрей Хилько, который требовал снять с выборов кандидата Владимира Зеленского, сообщает Страна.ua.

Хилько обвинял команду Зеленского в подкупе избирателей — бесплатной раздаче билетов на стадион «Олимпийский», где в минувшую пятницу состоялись дебаты между кандидатами. Адвокат требовал отмены решения Центральной избирательной комиссии Украины о регистрации Зеленского кандидатом в президенты.

Поводом для подачи иска послужил пост команды Зеленского в Facebook, в котором кандидат говорил об открытии бронирования билетов на дебаты на стадион «Олимпийский». Истец трактовал это как бесплатную раздачу билетов, что, по его мнению, является подкупом избирателей.

Суд в свою очередь посчитал, что в действиях Зеленского нет нарушений и отклонил иск Хилько.

В штабе Порошенко заявили, что не имеют никакого отношения к подаче иска. Спикер штаба Олег Медведев в беседе с телеканалом «Громадське» опроверг информацию, что наблюдатель Хилько является адвокатом Порошенко.

Источник: www.rbc.ru

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