Более 100 возгораний сухой травы и мусора произошло в Липецкой области за сутки

Сгорели несколько садовых домиков, сарай и автомобиль.





20 апреля в Липецке области зарегистрировано 120 пожаров, более 100 из них связаны с возгораниями сухой травы и мусора. В нескольких случаях, как сообщили GOROD48 в ГУ МЧС РФ по Липецкой области, эти возгорания привели к серьезным последствиям.Два таких пожара произошли в Липецке, где в СНТ "Сокол -1" и "Дачный-4" сгорели два садовых домика. Кроме того, в гаражном кооперативе "Молодежный" на улице Московской горел автомобиль "Митсубиси".Еще один серьезный пожар произошел в селе Кривец Добровского района. Здесь в половине второго ночи загорелась надворная постройка. Огонь уничтожил ее полностью (см. видео)Главное управление МЧС России по Липецкой области напоминает жителям города и области об опасности возникновения травяных палов, возгораний в лесных массивах, пожаров.В большинстве случаев причиной таких возгораний является человеческий фактор. Безответственное отношение поджигателей к имуществу и здоровью окружающих приводит к необратимым последствиям.Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность.В случае обнаружения пожара звоните по телефону «112», «101» или «01». Также в Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.