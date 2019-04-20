Общество

32 минуты назад

Липчане объединились для спасения кота

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#кот
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Липчане объединились для спасения кота

Животное провело на дереве почти шесть суток.

Сегодня на улице Вермишева прошла спасательная операция - с макушки высокого дерева сняли кота.

На дереве животное провело почти шесть суток. Его спасение стало возможным благодаря объединению усилий любителей животных и жильцов дома, возле которого кот попал в беду. Вот, что пишет о спасении кота липчанка Ольга.

"Спасибо большое Николаю, который принял вызов и предоставил услуги вышки. До него пришлось выслушать несколько отказов. Спасибо Сергею за проявленное бесстрашие и мужество: кота снимал он, в награду - глубокие царапины и непонимание родных. Спасибо Ольге Я. за проявленное деятельное участие во всей операции по спасению. Алексею за помощь и подстраховку. Жильцам дома № 24 по ул. Вермишева за солидарность и содействие. Это было больше чем круто, это было человечно".

Истощенного кота поместили в ветеринарную клинику. И даже придумали имя -  Скай.  Сейчас спасители Ская ищут его хозяев или новый дом для животного. 

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#кот
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