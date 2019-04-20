Происшествия

11 минут назад

В Хлевном горела свалка бытовых отходов

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#пал #пожар
В Хлевном горела свалка бытовых отходов

За происходящим с любопытством наблюдали дети

Как сообщает сообщество "ВКонтакте"  "Донские вести", сотрудники 27-й пожарной части села Хлевное затушили поджог незаконной свалки бытовых отходов. 

Всё это время рядом находились дети, которые пытались рассмотреть огонь поближе. К счастью, никто не пострадал.

Фото: vk.com/wall-160385044_868

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#пал #пожар

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