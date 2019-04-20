Происшествия
11 минут назад
В Хлевном горела свалка бытовых отходов
За происходящим с любопытством наблюдали дети
Как сообщает сообщество "ВКонтакте" "Донские вести", сотрудники 27-й пожарной части села Хлевное затушили поджог незаконной свалки бытовых отходов.
Всё это время рядом находились дети, которые пытались рассмотреть огонь поближе. К счастью, никто не пострадал.
Фото: vk.com/wall-160385044_868
Всё это время рядом находились дети, которые пытались рассмотреть огонь поближе. К счастью, никто не пострадал.
Фото: vk.com/wall-160385044_868