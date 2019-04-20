Происшествия
15 минут назад
Пенсионер поджег траву в Задонском районе
Пожарные тушат огонь
Как сообщают подписчики сообщества "Мой Задонск", в селе Колодезное, пожилой мужчина, сосед поджег сухую траву.
"Если бы вовремя не вышли. То пожар пошел бы к трансформатору. Мы вовремя вышли и вызвали службу пожарных.
На данный момент он пошел к кустам его тушат пожарные", сообщают подписчики.
"Если бы вовремя не вышли. То пожар пошел бы к трансформатору. Мы вовремя вышли и вызвали службу пожарных.
На данный момент он пошел к кустам его тушат пожарные", сообщают подписчики.
Баба Яга
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