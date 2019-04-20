Происшествия

15 минут назад

Пенсионер поджег траву в Задонском районе

2 115
#пал #поджег
Пенсионер поджег траву в Задонском районе

Пожарные тушат огонь

Как сообщают подписчики сообщества "Мой Задонск", в селе Колодезное, пожилой мужчина, сосед поджег сухую траву.

"Если бы вовремя не вышли. То пожар пошел бы к трансформатору. Мы вовремя вышли и вызвали службу пожарных. 
На данный момент он пошел к кустам его тушат пожарные", сообщают подписчики.
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#пал #поджег

Комментарии (2)

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