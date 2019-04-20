«Пришли, купили, уехали на дачу!»

Так начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Николай Киреев объяснил GOROD48 небольшое количество покупателей на предпасхальной ярмарке.

Сегодня в Липецке вокруг областного Центра культуры и народного творчества раскинулась организованная областным управлением потребительского рынка и ценовой политики предпасхальная ярмарка. Корреспондент GOROD48 пришел на нее в 9.00 и не увидел обычных толп истосковавшегося по дешевым товарам горожан.Возможно это был «оптический обман зрения», ведь торговые ряды в этом месте разместились как по радиусу площади перед ОЦКНТ, так и на двух «лучах»-подходах к ней, исходящих от скульптуры павлина, а также на второстепенной автодороге по улице Космонавтов. В который раз хочется отметить, что организаторы весьма разумно спланировало расположение торговых мест. На самой площади стояли палатки местных производителей. На подходах к ней торговали продтоварами, произведенными в других регионах страны. Под стенами «Москвы» с машин продавали сахар, а на улице Космонавтов выстроились грузовики с зерном.Зерно! К началу десятого часа почти все грузовики уже были пустыми. Так и хочется перефразировать знаменитые пушкинские строки: «Зерно... Как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось!» Липчане фаршировали мешками с зерном свои «Жигули» и иномарки как умелая хозяйка кусочками жира и мяса - домашнюю колбасу. Некоторые делали по несколько ходок, оставляя своих родственников сидеть в ожидании на мешках.- Куда столько? - спрашиваем у хлопотливого пенсионера, руководящего погрузкой зерна в багажник авто.- Кроликов держим. Десять мешков ячменя вот взяли. По семь рублей за кило! Надо брать.Торговцы зерном захватили даже часть территории сквера за ОЦКНТ, в котором вострили грабли участники субботника, на который ждали… спикера областного Совета Павла Путилина. И мы опять задали тот же вопрос начальнику областного управления потребительского рынка и ценовой политики Николаю Кирееву, что и осенью прошлого года: зачем в центре города нужны грузовики с зерном? У нас что, голод или продразверстка? Не лучше ли подобрать площадку для торговли этим самым востребованным товаром где-то на окраине Липецка?- Согласен. Но с предыдущим руководством Липецка мы не могли найти в этом вопросе общий язык. Для торговли зерном нужно место в городской черте. Это место нам должна выделить мэрия. Надеясь, что очень дельная, энергичная и.о. главы Липецка Евгения Юрьевна Уваркина нам в этом поможет, - говорит Николай Киреев.Кстати, главный по торговле в регионе намекнул GOROD48, что скоро липчане не увидят в Липецке автопоездов сетевых магазинов. Для их разгрузки уже подобрана площадка под городом, где товары будут перегружаться в небольшие грузовики, которые и будут развозить его по торговым точкам.Еще одним хитом продаж на этой ярмарке стали яйца. Их гребли этажерками и ведрами.- Да я не только себе, - как бы извиняясь, говорит одна «старушка-несушка», волокущая ведро с шестью десятками яиц. - Дети еще у меня есть. Им несу.Впрочем, очереди у палаток с яйцами, для которых благоразумно отвели отдельное место у касс ОЦКНТ, были небольшими. Ирина, менеджер отдела по реализации одного из крупных птичников региона, говорит, что умеренный спрос - результат поздней Пасхи:- У людей уже понеслись куры, это во-первых. Во-вторых, крупные сетевые магазины проводят акции, сбрасывая цены на яйцо. А на ярмарке - цены фиксированные. И мы продаем десяток яиц тут на 5 рублей дешевле, чем даже в наших фирменных магазинах.Мелкое яйцо стоило тут 45 рублей за десяток, элитное - 54 рубля.От палатки «Деревни Индюшкино» - производителя индюшатины из села Кривец Добровского района, - и отходить не хотелось. Продавец от Бога Маргарита Мазур нахваливала свой товар как могла:- Мясо просто тает во рту! Все - от молодых самочек, маленьких, до пяти килограммов весом!.. Ах, какая гузочка - одно мяско навыворот!.. А вот рагу - сама съем, не отдам врагу!Маргарита Мазур продавала индюшиные шеи по 135 рублей за кило, крыло - по 165 рублей, рагу - по 190.А вот завсегдатай таких ярмарок Марина Половинка из поселка Солидарность Елецкого района на этот раз никого не удивила. «Где монстры?» - спрашиваем (осенью фермерша продала 17-килограммового Мальчика - так звали индюка канадской породы «Конвектор» - липчанину Владимиру Огородникову за 4,5 тысячи рублей). Ответ: приходите осенью, они у нас еще птенчики!Покупатели не проходили мимо заготовителя Сергея Макеева из Долгоруково. Он продавал свинину несортового разруба - с салом и шкурой - по весьма низким ценам. Шею - по 280 рублей за килограмм, лопатку - по 250, рульки - по 100 рублей за кило.- По закупке килограмм мяса в этот раз мне обошелся в 220 рублей. Отлично, ели по десятке на килограмме наварю. Стараюсь держать адекватные цены. Но бывает, что и пролетаю, работаю себе в убыток, - говорит индивидуальный предприниматель.А вот у маслоделов из Дмитряшевки вот уже четвертый год - один и тот же ценник (на пять рублей выросла лишь цена за литровую банку семечек). Килограмм нерафинированного масла стоит 68 рублей, рафинированного - 75. Улыбчивый продавец Алексей знает как найти подход к покупателю: «Масло горячего отжима берите для духовитых салатов, холодного - для жарки!»- Давай две бутылки. Одну такого, другую - другого! - реагирует на рекламу подошедший к палатке мужчина.Рекомендованная цена сахара в этот раз - 34 рубля за килограмм. Продавцы Лебедянского и Добринского сахара не ропщут, как когда-то, хотя в магазинах этот товар дороже - до 41 рубля за килограмм. Нервно реагирует на фотоаппарат какая-то женщина, покупающая сразу две 50-килограммовых мешка сахара. Самогонщица, не?В центре площади перед ОЦКНТ в каре выстроились продавцы сувенирки и промтоваров. Нас привлек заваленный разными валенками стол. Рукодельниками оказались члены небольшой артели из воронежского Боброва. Цены бросовые: валеночки для деток - от 500 рублей, для взрослых - до двух тысяч за пару. Берут?- Берут. Продала уже четыре пары. Буду тут стоять часов до трех, - невесело отвечает продавщица.Но почему при таком изобилии товара на ярмарке так мало людей?- Сегодня мы открылись на два часа раньше. Не в восемь утра, а в шесть. Посмотрите, какая погода! Людей на самом деле много. Но они пришли, купили, уехали на дачу! Не слоняются из угла в угол, как в другой раз, - говорит Николай Киреев.