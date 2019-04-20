Общество

сегодня, 11:50

«Пришли, купили, уехали на дачу!»

14 889
#ярмарка
«Пришли, купили, уехали на дачу!»

Так начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Николай Киреев объяснил GOROD48 небольшое количество покупателей на предпасхальной ярмарке.

Сегодня в Липецке вокруг областного Центра культуры и народного творчества раскинулась организованная областным управлением потребительского рынка и ценовой политики предпасхальная ярмарка. Корреспондент GOROD48 пришел на нее в 9.00 и не увидел обычных толп истосковавшегося по дешевым товарам горожан.

IMG_5917.JPG

Возможно это был «оптический обман зрения», ведь торговые ряды в этом месте разместились как по радиусу площади перед ОЦКНТ, так и на двух «лучах»-подходах к ней, исходящих от скульптуры павлина, а также на второстепенной автодороге по улице Космонавтов. В который раз хочется отметить, что организаторы весьма разумно спланировало расположение торговых мест. На самой площади стояли палатки местных производителей. На подходах к ней торговали продтоварами, произведенными в других регионах страны. Под стенами «Москвы» с машин продавали сахар, а на улице Космонавтов выстроились грузовики с зерном.

Зерно! К началу десятого часа почти все грузовики уже были пустыми. Так и хочется перефразировать знаменитые пушкинские строки: «Зерно... Как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось!» Липчане фаршировали мешками с зерном свои «Жигули» и иномарки как умелая хозяйка кусочками жира и мяса - домашнюю колбасу. Некоторые делали по несколько ходок, оставляя своих родственников сидеть в ожидании на мешках.

IMG_5913.JPG

IMG_5912.JPG

IMG_5914.JPG

- Куда столько? - спрашиваем у хлопотливого пенсионера, руководящего погрузкой зерна в багажник авто.

- Кроликов держим. Десять мешков ячменя вот взяли. По семь рублей за кило! Надо брать.

Торговцы зерном захватили даже часть территории сквера за ОЦКНТ, в котором вострили грабли участники субботника, на который ждали… спикера областного Совета Павла Путилина. И мы опять задали тот же вопрос начальнику областного управления потребительского рынка и ценовой политики Николаю Кирееву, что и осенью прошлого года: зачем в центре города нужны грузовики с зерном? У нас что, голод или продразверстка? Не лучше ли подобрать площадку для торговли этим самым востребованным товаром где-то на окраине Липецка?

- Согласен. Но с предыдущим руководством Липецка мы не могли найти в этом вопросе общий язык. Для торговли зерном нужно место в городской черте. Это место нам должна выделить мэрия. Надеясь, что очень дельная, энергичная и.о. главы Липецка Евгения Юрьевна Уваркина нам в этом поможет, - говорит Николай Киреев.

IMG_5920.JPG

Кстати, главный по торговле в регионе намекнул GOROD48, что скоро липчане не увидят в Липецке автопоездов сетевых магазинов. Для их разгрузки уже подобрана площадка под городом, где товары будут перегружаться в небольшие грузовики, которые и будут развозить его по торговым точкам.

Еще одним хитом продаж на этой ярмарке стали яйца. Их гребли этажерками и ведрами.

IMG_5905.JPG

- Да я не только себе, - как бы извиняясь, говорит одна «старушка-несушка», волокущая ведро с шестью десятками яиц. - Дети еще у меня есть. Им несу.

Впрочем, очереди у палаток с яйцами, для которых благоразумно отвели отдельное место у касс ОЦКНТ, были небольшими. Ирина, менеджер отдела по реализации одного из крупных птичников региона, говорит, что умеренный спрос - результат поздней Пасхи:

- У людей уже понеслись куры, это во-первых. Во-вторых, крупные сетевые магазины проводят акции, сбрасывая цены на яйцо. А на ярмарке - цены фиксированные. И мы продаем десяток яиц тут на 5 рублей дешевле, чем даже в наших фирменных магазинах.

Мелкое яйцо стоило тут 45 рублей за десяток, элитное - 54 рубля.

От палатки «Деревни Индюшкино» - производителя индюшатины из села Кривец Добровского района, - и отходить не хотелось. Продавец от Бога Маргарита Мазур нахваливала свой товар как могла:

- Мясо просто тает во рту! Все - от молодых самочек, маленьких, до пяти килограммов весом!.. Ах, какая гузочка - одно мяско навыворот!.. А вот рагу - сама съем, не отдам врагу!

Маргарита Мазур продавала индюшиные шеи по 135 рублей за кило, крыло - по 165 рублей, рагу - по 190.

А вот завсегдатай таких ярмарок Марина Половинка из поселка Солидарность Елецкого района на этот раз никого не удивила. «Где монстры?» - спрашиваем (осенью фермерша продала 17-килограммового Мальчика - так звали индюка канадской породы «Конвектор» - липчанину Владимиру Огородникову за 4,5 тысячи рублей). Ответ: приходите осенью, они у нас еще птенчики!

Покупатели не проходили мимо заготовителя Сергея Макеева из Долгоруково. Он продавал свинину несортового разруба - с салом и шкурой - по весьма низким ценам. Шею - по 280 рублей за килограмм, лопатку - по 250, рульки - по 100 рублей за кило.

IMG_5907.JPG

IMG_5908.JPG

- По закупке килограмм мяса в этот раз мне обошелся в 220 рублей. Отлично, ели по десятке на килограмме наварю. Стараюсь держать адекватные цены. Но бывает, что и пролетаю, работаю себе в убыток, - говорит индивидуальный предприниматель.

А вот у маслоделов из Дмитряшевки вот уже четвертый год - один и тот же ценник (на пять рублей выросла лишь цена за литровую банку семечек). Килограмм нерафинированного масла стоит 68 рублей, рафинированного - 75. Улыбчивый продавец Алексей знает как найти подход к покупателю: «Масло горячего отжима берите для духовитых салатов, холодного - для жарки!»

- Давай две бутылки. Одну такого, другую - другого! - реагирует на рекламу подошедший к палатке мужчина.

Рекомендованная цена сахара в этот раз - 34 рубля за килограмм. Продавцы Лебедянского и Добринского сахара не ропщут, как когда-то, хотя в магазинах этот товар дороже - до 41 рубля за килограмм. Нервно реагирует на фотоаппарат какая-то женщина, покупающая сразу две 50-килограммовых мешка сахара. Самогонщица, не?

IMG_5910.JPG

В центре площади перед ОЦКНТ в каре выстроились продавцы сувенирки и промтоваров. Нас привлек заваленный разными валенками стол. Рукодельниками оказались члены небольшой артели из воронежского Боброва. Цены бросовые: валеночки для деток - от 500 рублей, для взрослых - до двух тысяч за пару. Берут?

IMG_5921.JPG

- Берут. Продала уже четыре пары. Буду тут стоять часов до трех, - невесело отвечает продавщица.

Но почему при таком изобилии товара на ярмарке так мало людей?

- Сегодня мы открылись на два часа раньше. Не в восемь утра, а в шесть. Посмотрите, какая погода! Людей на самом деле много. Но они пришли, купили, уехали на дачу! Не слоняются из угла в угол, как в другой раз, - говорит Николай Киреев.

IMG_5915.JPG
14 889
#ярмарка

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Заваркина

2 минуты назад
Пора Кирееву на пенсию ехать.
ответить

Правильно Киреев

10 минут назад
Сказал. Уехали на дачу. Причём ещё вчера. Город весь пустой. Сезон начался.
ответить

чекк

18 минут назад
кокс, На ярмарке очень много продуктов с районов области, в Липецке такие продукты не продаются. Вот зачем ярмарка.
ответить

Юрок Алтушок.

19 минут назад
Пришел пораньше купил и поехал в мюнхен
ответить

Липчанин

23 минуты назад
Позор единорастам! Камер больше чем людей, гребли листву 100 человек на квадратном метре. Путилин только позировал.
ответить

Гостья

30 минут назад
Возьми эти фотографии и пятидесятилетней давности,отличий никаких.Словно в Липецке время остановилось,как был он сялом,так и остался.
ответить

вау

44 минуты назад
Цены дороже чем на цр?
ответить

Animal planet.

44 минуты назад
А вот куда людишки набирали по 100 яиц, вообще не понятно.
ответить

Animal planet.

45 минут назад
А я хотел купить перепелиные яйца,а там их не было.
ответить

Тишина

сегодня, 12:06
Все в супермаркет на советской. Яйцо с1 33 р
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Приставы взыскали деньги с должника-патриота
#Приставы #долги
7
Приставы взыскали деньги с должника-патриота

сегодня, 11:37

Общество
Автохамы-рецидивисты (ФОТО)
11
Автохамы-рецидивисты (ФОТО)

сегодня, 11:25

Общество
Пластиковые дороги, уникальное рукоделие и подборка оскароносных кино-спецэффектов за 90 лет
#посмотреть_почитать
4
Пластиковые дороги, уникальное рукоделие и подборка оскароносных кино-спецэффектов за 90 лет

сегодня, 09:47

Общество
Липецкая вечЁрка: сгоревший «Мерседес», будущее рембазы и праздничное граффити
#Обзор #события #вечЁрка
19
Липецкая вечЁрка: сгоревший «Мерседес», будущее рембазы и праздничное граффити

вчера, 20:19

Общество
Автохамами не рождаются (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
63
Автохамами не рождаются (ФОТО)

вчера, 16:19

Общество
В ночь с 19 на 20 апреля ограничат движение по улице Первомайской
5
В ночь с 19 на 20 апреля ограничат движение по улице Первомайской

вчера, 16:15

Общество