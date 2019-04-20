Общество

12 минут назад

Приставы взыскали деньги с должника-патриота

1 94
#Приставы #долги
Приставы взыскали деньги с должника-патриота

Мужчина задолжал банку более 100 тысяч рублей.

Судебным приставам Данковского района удалось «подобрать ключик» к кошельку местного жителя, который не спешил расплачиваться с банком по кредиту.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, житель Данкова задолжал кредитной организации более 100 миллионов рублей. Судебный пристав вынес в отношении него постановление о временном ограничении выезда за пределы РФ. Но мужчина не собирался за границу, любил родину и не помышлял у чужой земле.

Тогда приставы нашли у него другую землю – родную, на малой родине – более того, находящуюся в собственности у должника-патриота. В итоге на земельный участок был наложен арест. После этого мужчина разом погасил весь долг, дело было окончено фактическим исполнением, в пристав получил похвалу от начальства за находчивость.

Фото wiki-land.ru

1 94
#Приставы #долги

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

000000000000

2 минуты назад
Так сколько ?
ответить

Еще в рубрике

Автохамы-рецидивисты (ФОТО)
4
Автохамы-рецидивисты (ФОТО)

23 минуты назад

Общество
Пластиковые дороги, уникальное рукоделие и подборка оскароносных кино-спецэффектов за 90 лет
#посмотреть_почитать
4
Пластиковые дороги, уникальное рукоделие и подборка оскароносных кино-спецэффектов за 90 лет

сегодня, 09:47

Общество
Липецкая вечЁрка: сгоревший «Мерседес», будущее рембазы и праздничное граффити
#Обзор #события #вечЁрка
17
Липецкая вечЁрка: сгоревший «Мерседес», будущее рембазы и праздничное граффити

вчера, 20:19

Общество
Автохамами не рождаются (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
61
Автохамами не рождаются (ФОТО)

вчера, 16:19

Общество
В ночь с 19 на 20 апреля ограничат движение по улице Первомайской
5
В ночь с 19 на 20 апреля ограничат движение по улице Первомайской

вчера, 16:15

Общество
Депутат областного Совета требует наказания для принявших недоделанный стадион чиновников
#стадион "Металлург"
72
Депутат областного Совета требует наказания для принявших недоделанный стадион чиновников

вчера, 16:00

Общество