Приставы взыскали деньги с должника-патриота

Мужчина задолжал банку более 100 тысяч рублей.

Судебным приставам Данковского района удалось «подобрать ключик» к кошельку местного жителя, который не спешил расплачиваться с банком по кредиту.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, житель Данкова задолжал кредитной организации более 100 миллионов рублей. Судебный пристав вынес в отношении него постановление о временном ограничении выезда за пределы РФ. Но мужчина не собирался за границу, любил родину и не помышлял у чужой земле.

Тогда приставы нашли у него другую землю – родную, на малой родине – более того, находящуюся в собственности у должника-патриота. В итоге на земельный участок был наложен арест. После этого мужчина разом погасил весь долг, дело было окончено фактическим исполнением, в пристав получил похвалу от начальства за находчивость.



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