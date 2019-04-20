Происшествия

46 минут назад

В Липецке горит частный дом

579
#пожар
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В Липецке горит частный дом

Пламя тушат пять отделений пожарных.

Сегодня утром в Липецке на улице Красной ("Ниженка") загорелся частный дом. Пламя распространилось по всей его площади.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, борьбу с огнем ведут пять отделений пожарных. Им удалось локализовать пламя и устранить угрозу распространения пожара на соседние строения.

Во время пожара никто не пострадал.
579
#пожар
2

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