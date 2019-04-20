В Липецке горит частный дом

Пламя тушат пять отделений пожарных.

Сегодня утром в Липецке на улице Красной ("Ниженка") загорелся частный дом. Пламя распространилось по всей его площади.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, борьбу с огнем ведут пять отделений пожарных. Им удалось локализовать пламя и устранить угрозу распространения пожара на соседние строения.



Во время пожара никто не пострадал.