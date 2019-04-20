Происшествия
46 минут назад
В Липецке горит частный дом
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Пламя тушат пять отделений пожарных.
Сегодня утром в Липецке на улице Красной ("Ниженка") загорелся частный дом. Пламя распространилось по всей его площади.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, борьбу с огнем ведут пять отделений пожарных. Им удалось локализовать пламя и устранить угрозу распространения пожара на соседние строения.
Во время пожара никто не пострадал.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, борьбу с огнем ведут пять отделений пожарных. Им удалось локализовать пламя и устранить угрозу распространения пожара на соседние строения.
Во время пожара никто не пострадал.
579