Общество

24 минуты назад

Автохамы-рецидивисты (ФОТО)

4 261
Автохамы-рецидивисты (ФОТО)

Некоторые авто попадают в наш объектив уже не в первый раз.

Мы продолжаем совместно с нашими читателями выявлять главных липецких автохамов, которые паркуют свои машины на газонах, перегораживают тротуары, заезжают чуть ли не в подъезды и демонстрируют всяческое неуважение к окружающим.

Наша рубрика вышла уже более десяти раз, и у нас уже появились свои «рецидивисты», то есть те, кто попадает в объектив не в первый раз. Посмотрите на снимок вверху. А теперь взгляните сюда. Пикап уже фотографировали на улице Стаханова, а водителю – хоть бы что.

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Отмечены нами и места, к которым горе-водители неровно дышат – так и норовят поставить машины, пренебрегая всеми нормами. Вот новый снимок с улицы «Звездной», 4/3. Именно в этой точке наши читатели уже ловили других нарушителей, причем - дважды.

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Сторонники автохамства (увы, нам в комментариях пишут и такие) пишут, что ставят машины на места газонов потому что они, дескать, не засеяны и не ухожены. Но как липчанам облагородить участок живой природы, если на нем круглосуточно стоят машины? Да и трава не растет с такой скоростью, с которой на засеянную почву приедет очередной горе-парковщик.


P1050422.JPG

Ссылки на нехватку парковок – это не более, чем поиск законного оправдания для своего хамского поведения. Во-первых, пусть почитают документы – все парковки у дома носят гостевой характер и на них разрешено ставить автомобиль не дольше, чем на три часа. А авто из всех ста квартир дома в один момент не приедут. Во-вторых, парковок в Липецке полно, но они не обязательно должны находиться в шаговой доступности от дома. Этого никто не обещал при заключении договора покупки квартиры, а квартиры с парковками стоят дороже. Немало в Липецке и гаражных кооперативов.

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Очередной «красавчик». Неужели и здесь найдутся те, кто скажет, что автомобиль никому не мешает?

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.


4 261

Комментарии (4)

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Чем бюджетнее автомобиль

16 минут назад
Тем чуднее его ставит владелец.Все автомобили на фото для бедных.
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rukalip

19 минут назад
Кстати, она наполовину пустует.
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rukalip

19 минут назад
не пойму, Ну это не гей, районы, во-первых. И многоэтажная стоянка есть, например, напротив 29-го и 28-го на улице Шерстобитова.
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не пойму

22 минуты назад
В новых гей-районах есть хоть одна многоэтажная стоянка?
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