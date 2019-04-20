Автохамы-рецидивисты (ФОТО)

Некоторые авто попадают в наш объектив уже не в первый раз.

Мы продолжаем совместно с нашими читателями выявлять главных липецких автохамов, которые паркуют свои машины на газонах, перегораживают тротуары, заезжают чуть ли не в подъезды и демонстрируют всяческое неуважение к окружающим.

Наша рубрика вышла уже более десяти раз, и у нас уже появились свои «рецидивисты», то есть те, кто попадает в объектив не в первый раз. Посмотрите на снимок вверху. А теперь взгляните сюда. Пикап уже фотографировали на улице Стаханова, а водителю – хоть бы что.





Отмечены нами и места, к которым горе-водители неровно дышат – так и норовят поставить машины, пренебрегая всеми нормами. Вот новый снимок с улицы «Звездной», 4/3. Именно в этой точке наши читатели уже ловили других нарушителей, причем - дважды.





Сторонники автохамства (увы, нам в комментариях пишут и такие) пишут, что ставят машины на места газонов потому что они, дескать, не засеяны и не ухожены. Но как липчанам облагородить участок живой природы, если на нем круглосуточно стоят машины? Да и трава не растет с такой скоростью, с которой на засеянную почву приедет очередной горе-парковщик.









Ссылки на нехватку парковок – это не более, чем поиск законного оправдания для своего хамского поведения. Во-первых, пусть почитают документы – все парковки у дома носят гостевой характер и на них разрешено ставить автомобиль не дольше, чем на три часа. А авто из всех ста квартир дома в один момент не приедут. Во-вторых, парковок в Липецке полно, но они не обязательно должны находиться в шаговой доступности от дома. Этого никто не обещал при заключении договора покупки квартиры, а квартиры с парковками стоят дороже. Немало в Липецке и гаражных кооперативов.





Очередной «красавчик». Неужели и здесь найдутся те, кто скажет, что автомобиль никому не мешает?

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.