Лидер атак «Липецка» забросил две шайбы за «Тамбов»

В нашем городе перспектив никаких, поэтому лучшие стремятся уехать.

Лидеры атак МХК «Липецк» пытаются пойти на повышение – вчера Андрей Мещеряков и Александр Ковальский в составе «Тамбова» приняли участие в товарищеской встрече в Воронеже с «Бураном», завершившейся победой хозяев – 6:3.

Обе команды выступают в Высшей хоккейной лиге, а в поединке друг с другом проверяли потенциальных новобранцев и молодежь. В том числе – липчан, контакты с которыми пока не подписаны, оба хоккеиста находятся на просмотре.

Мещеряков стал заметной фигурой. Он забросил вторую и третью шайбу «Тамбова», сравняв счет – 3:0. Однако за неполные 7 минут хозяева успели забросить три шайбы (в том числе заключительную - в пустые ворота) и обеспечили себе уверенную победу.

В составе тамбовчан не выходил на лед воспитанник липецкого хоккея Андрей Воронков, зато играл выступавший за «Липецк» в ВХЛ защитник Александр Игнатов.

Добавим, что в марте аналогичный матч состоялся и в Тамбове, тогда сильнее были хозяева – 7:5.

Тамбовчане в конце сезона уволили липецких тренеров Андрея Лунева и Валерия Олейника, однако уже известно, что новым «релевым» станет экс-форвард сборной России и «Динамо» Александр Прокопьев, а помогать ему будет Сергей Решетников, выступавший за ЦСКА, «Спартак» и «Сибирь». Контракты будут подписаны в ближайшее время. Пока же на матче в Воронеже тамбовчанами с приставкой и.о. руководит тренер вратарей Андрей Шутов.

Добавим, что Андрей Мещеряков и в прошлом сезоне стремился в ВХЛ, заключив контракт с «Сарыаркой» из Караганды, однако по ходу сезона вернулся домой. Это – естественный процесс, ведь в Липецке существует только молодежная команда, а следовательно для игры на взрослом уровне перспектив никаких.

«Буран» (Воронеж) - ХК «Тамбов» - 6:3 (3:0, 0:2, 3:1)

«Буран»: Назаров (Литвинцев); Суховерхов-Орлов, Буйницкий-Шипилов-Белозеров. Грищенко-Толпегин, Бешаров-Челбаев-Алешин. Семенеко-Зеленин, Антипов-Цыганов-Сергушкин. Конопкин, Болдырев-Пушкарский-Иванченко.

ХК «Тамбов»: Давлетшин (20:00, Иванов); Марченко-Яценков, Шингареев-Свинцицкий-Орлов. Кривошеев-Попов, Ефимов-Чванчиков-Жилов. Данч-Морулев, Клочков-Ревацкий-Кавальский. Игнатов-Павликов, Муравьев-Мещеряков-Лялин. Кизиков.

Шайбы: 1:0 - Шипилов (Белозеров, Буйницкий), 10:05. 2:0 - Сергушкин (Пушкарский), 16:02. 3:0 - Буйницкий (Белозеров, Шипилов), 17:06. 3:1 - Морулев (Игнатов, Ревацкий), 31:33. 3:2 - Мещеряков (Муравьев), 35:37. 3:3 - Мещеряков (Кривошеев), 53:17. 4:3 - Иванченко (Пушкарский), 55:09. 5:3 - Буйницкий (Шипилов), 55:50. 6:3 - Антипов, 58:36, ПВ.

Штраф: 6 (Сергушкин-2, Челбаев-2, Зеленин-2) - 4 (Яценков-2, Игнатов-2). Г

Судьи: Д Беляев, И. Литвинов, Р. Рубцов.

19 апреля. Воронеж. МАУ СК "Юбилейный". 450 зрителей.



Фото vk.com/hcburan_vrn

