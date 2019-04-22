«ЭкоПром-Липецк» вывез на утилизацию 8 тонн шин

8 тонн автомобильных шин «ЭкоПром-Липецк» транспортировал на завод по утилизации шин в рамках экологической акции. Регоператор бесплатно предоставил технику для перевозки использованных автомобильных покрышек на переработку. Чтобы перевезти этот объем потребовалось 2 бункеровоза, каждый совершил по 5 рейсов.

Использованные автомобильные покрышки весьма распространенный вид отходов, но их вывоз не входит в обязанности регоператора. И затраты на обращение (транспортировку и утилизацию) этих отходов не включены в тариф и плату населения. Более того, отслужившая свой век резина - это отходы IV класса опасности. С 2019 года федеральное законодательство не позволяет размещать их на полигоне.

В рамках акции «Безопасная шина 2019» от автомобильных покрышек были очищена территория Введенского сельсовета и ГК «Липчанин-6». Организатором акции выступило Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области при поддержке администрации г. Липецка и Липецкого района, регоператора «ЭкоПром-Липецк», а также ВПП «Единая Россия».

Все собранные шины отправлены на переработку, из них сделают тротуарную плитку , напольные покрытия для велодорожек и детских площадок.



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