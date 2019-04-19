Разбой, пьяная езда и кража - 45-летнего липчанина обвиняют в целом букете преступлений

Мужчина вывез в безлюдное место случайного знакомого и отнял у него ценности и деньги на сумму в 170 000 рублей.

Полицейские завершили расследование уголовного дела 45-летнего липчанина обвиненного в пьяной езде, разбое и краже.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, мужчиной правоохранители заинтересовались в августе 2018 года, когда его автомобиль остановили на улице Студеновской. Выяснилось, что водитель сел за руль пьяным, при этом в октябре 2014 года он уже был осужден за пьяную езду и лишен водительских прав на год и семь месяцев.

А через месяц мужчина совершил разбойное нападение на случайного знакомого. С жертвой он познакомился в баре. Вместе с 21-летним приятелем липчанин посадил 38-летнего собутыльника в автомобиль, вывез в безлюдное место, где жертву жестоко избили. У мужчины отняли два сотовых телефона, общей стоимостью 40 тысяч рублей, цепочку с крестом и браслет общей стоимостью около 90 тысяч рублей. Когда потерпевший перестал оказывать сопротивление обвиняемые вытащили из кармана его брюк 13 тысяч рублей, банковскую карту и личные вещи на общую сумму 25 тысяч рублей. Общий ущерб причиненный потерпевшему составил около 170 тысяч рублей.

Затем разбойники отправились в банк, попытались снять деньги, но ввели неверный пин-код.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для решения вопроса по существу.