Пластиковые дороги, уникальное рукоделие и подборка оскароносных кино-спецэффектов за 90 лет

На дворе весна, вы молоды и у вас суббота. И это не та суббота, в которую нужно было работать или шел отвратительный дождь.





«ЛБЮОВЬ»



«Red Samara Automobile Club», или RSAC - вот что слушает те, кому и в голову не придет «танцевать под Бузову». Лидер проекта известен в мире музыки как Феликс Бондарев, и ценим мы его за неординарность и прямолинейность. Один из треков RSAC уже звучал в нашей рубрике «Доброе утро», сейчас слушаем другой и делимся этим роликом с вами. Видеоряд нам что-то напомнил, кажется, фильм «99 франков». А вам?







Как она это делает?



Модную нынче технику валяния из шерсти некоторые поднимают до уровня настоящего искусства. Девушка берет какие-то обрывки шерсти и творит из них практически живую мордочку кота. Мы досмотрели до конца и запустили ролик снова. А потом еще… Это же просто волшебство.







Это «Оскар»!



Таких киноманов, как мы, хлебом не корми, а корми попкорном. «Оскара» за лучшие видеоэффекты в кино давали уже аж в 1929 году, и многие из них нам даже сейчас не кажутся такими уж наивными. В этой подборке отрывков фильмов, собравших главные кинопремии за последние 90 лет мы нашли много своих любимых фильмов.







Умники и дороги



Чем больше в мире автомобилей, тем сильней нужда в качественных дорогах. А уж для россиян это и вовсе больной вопрос. Мы тут у себя свежеположенному асфальту радуемся, как дети, а в передовых странах его считают устаревшим покрытием — быстро разрушается и вреден для окружающей среды.



«Вы видите бутылку, мы видим дорогу», — описал суть своей концепции один из изобретателей Саймон Йорритсма. Пластиковые дорожные модули уже тестируются и вполне могут стать популярной технологией возведения дорог во многих странах.



В материале



Как «махзан» стал «магазином»



Языковедческие исследования — наша слабость, поэтому материал



Вот небольшая цитата: «Слово «сарафан» — иранского происхождения: с персидского слово «сарапа» буквально переводится «с головы до ног», «одетый полностью». В Иране у зороастрийцев до сих пор существует ритуальная одежда — белая рубашка без рукавов или с небольшими рукавами, изготовленная из одного куска ткани; ее носят и мужчины, и женщины».



Очень интересно было узнать об истории происхождения слов «сахар», «магазин», «богатырь», «харчи», «алкоголь» и других. Такие материалы полезно читать детям-школьникам, очень интересно и познавательно.



Мы желаем вам классных выходных!



Это та суббота, которая подарила вам самый сладкий утренний сон, чашку самого ароматного кофе, самый хрустящий тост и самое классное настроение. И это та суббота, в которую мы подарили вам новую подборку с советами, чего бы такого в Сети посмотреть_почитать.«Red Samara Automobile Club», или RSAC - вот что слушает те, кому и в голову не придет «танцевать под Бузову». Лидер проекта известен в мире музыки как Феликс Бондарев, и ценим мы его за неординарность и прямолинейность. Один из треков RSAC уже звучал в нашей рубрике «Доброе утро», сейчас слушаем другой и делимся этим роликом с вами. Видеоряд нам что-то напомнил, кажется, фильм «99 франков». А вам?Модную нынче технику валяния из шерсти некоторые поднимают до уровня настоящего искусства. Девушка берет какие-то обрывки шерсти и творит из них практически живую мордочку кота. Мы досмотрели до конца и запустили ролик снова. А потом еще… Это же просто волшебство.Таких киноманов, как мы, хлебом не корми, а корми попкорном. «Оскара» за лучшие видеоэффекты в кино давали уже аж в 1929 году, и многие из них нам даже сейчас не кажутся такими уж наивными. В этой подборке отрывков фильмов, собравших главные кинопремии за последние 90 лет мы нашли много своих любимых фильмов.Чем больше в мире автомобилей, тем сильней нужда в качественных дорогах. А уж для россиян это и вовсе больной вопрос. Мы тут у себя свежеположенному асфальту радуемся, как дети, а в передовых странах его считают устаревшим покрытием — быстро разрушается и вреден для окружающей среды.«Вы видите бутылку, мы видим дорогу», — описал суть своей концепции один из изобретателей Саймон Йорритсма. Пластиковые дорожные модули уже тестируются и вполне могут стать популярной технологией возведения дорог во многих странах.В материале «Солнечные батареи, пластик и никакого шума: какими будут дороги будущего» описан целый ряд уже существующих и применяемых на практике дорожных покрытий — дорога из солнечных батарей, которая еще и производит энергию, дорога, играющая музыку, дорога из резины и прессованного мусора, и так далее. Нам, радующимся обычному асфальту, только мечтать да вздыхать.Языковедческие исследования — наша слабость, поэтому материал «Чем мы обязаны мусульманской культуре» в онлайн-журнале «Арзамас» прочли на едином дыхании.Вот небольшая цитата: «Слово «сарафан» — иранского происхождения: с персидского слово «сарапа» буквально переводится «с головы до ног», «одетый полностью». В Иране у зороастрийцев до сих пор существует ритуальная одежда — белая рубашка без рукавов или с небольшими рукавами, изготовленная из одного куска ткани; ее носят и мужчины, и женщины».Очень интересно было узнать об истории происхождения слов «сахар», «магазин», «богатырь», «харчи», «алкоголь» и других. Такие материалы полезно читать детям-школьникам, очень интересно и познавательно.Мы желаем вам классных выходных!