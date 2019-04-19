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9 минут назад

Ребенок выпрыгнул с шестого этажа во время пожара в Новокузнецке

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#пожар

18 апреля в многоэтажном доме на улице Косыгина в городе Новокузнецке загорелась квартира, в которой находились взрослый мужчина и семилетний мальчик. Мужчина попытался самостоятельно потушить пожар, но его неквалифицированные действия только увеличили площадь возгорания. Мальчик в это время спасался от огня на балконе.

Как сообщает VSE42.RU, к дому прибыли пожарные и машина с выдвижной лестницей, но применить технику не удалось из-за плотно припаркованных автомобилей жильцов. К этому времени из окна горящей квартиры шел густой дым, наблюдалось задымление и в подъезде, из которого самостоятельно эвакуировалось 13 человек.

Специалисты газодымозащитной службы по лестничным пролетам поднялись к месту пожара, вскрыли дверь и вывели на улицу мужчину. Чтобы добраться до ребенка, который находился все это время на балконе, пожарным потребовалось сбить пламя в квартире, что привело к еще большему задымлению помещения. Возможно, это напугало ребенка и он спрыгнул с балкона. Наблюдавшие за происходящим снизу люди сумели смягчить его приземление, но тем не менее мальчика с травмами доставили в городскую больницу.

– В результате пожара в комнате обгорели вещи на площади пять квадратных метров, одной из причин распространения огня стало позднее сообщение экстренным службам, – рассказали VSE42.Ru в ГУ МЧС по Кемеровской области.






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#пожар

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