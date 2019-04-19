36-летний липчанин обворовывал знакомых

Отделом по расследованию преступлений ОП № 3 СУ УМВД России по г. Липецку окончено расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего липчанина в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».



Установлено, что в августе 2018 года знакомый обвиняемого обратился к нему с просьбой снять с автомобиля двигатель, чтобы потом его отремонтировать. Для этого потерпевший дал обвиняемому ключи от своего гаража. В гараже мужчина увидел коробку с инструментами. Инструменты стоимостью в 13 тысяч рублей он украл и затем продал всего за две тысячи рублей.



В январе 2019 года обвиняемый, зашел к своему 37-летнему знакомому на работу и украл его сотовый телефон.



В совершенных преступлениях обвиняемый признался полностью. Материалы уголовного дела с обвинительным актом направлены в суд для решения вопроса по существу.

