Происшествия

20 минут назад

36-летний липчанин обворовывал знакомых

115
#кража
36-летний липчанин обворовывал знакомых
Отделом по расследованию преступлений ОП № 3 СУ УМВД России по г. Липецку окончено расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего липчанина в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Установлено, что в августе 2018 года знакомый обвиняемого обратился к нему с просьбой снять с автомобиля двигатель, чтобы потом его отремонтировать. Для этого потерпевший дал обвиняемому ключи от своего гаража. В гараже мужчина увидел коробку с инструментами. Инструменты стоимостью в 13 тысяч рублей он украл и затем продал всего за две тысячи рублей.

В январе 2019 года обвиняемый, зашел к своему 37-летнему знакомому на работу и украл его сотовый телефон.

В совершенных преступлениях обвиняемый признался полностью. Материалы уголовного дела с обвинительным актом направлены в суд для решения вопроса по существу.
115
#кража

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Думаю, мой «Мерседес» мог сжечь депутат областного Совета»
#поджог
10
«Думаю, мой «Мерседес» мог сжечь депутат областного Совета»

13 минут назад

Происшествия
В Липецкой области серийный угонщик воровал машины, чтобы скрыться призыва
#угон #призыв
12
В Липецкой области серийный угонщик воровал машины, чтобы скрыться призыва

сегодня, 11:35

Происшествия
37-летняя липчанка устроилась продавщицей в кисок и тут же начала воровать из кассы
#растрата
20
37-летняя липчанка устроилась продавщицей в кисок и тут же начала воровать из кассы

сегодня, 10:59

Происшествия
Прокуратура проверяет областную детскую больницу из-за истории о надругательстве над подростком
#насильственные действия
27
Прокуратура проверяет областную детскую больницу из-за истории о надругательстве над подростком

сегодня, 10:30

Происшествия
Поджог «Мерседеса» записала камера наблюдения
#поджог #пожар
44
Поджог «Мерседеса» записала камера наблюдения

сегодня, 10:20

Происшествия
Серийный угонщик попался на краже велосипеда
#кража
9
Серийный угонщик попался на краже велосипеда

сегодня, 09:25

Происшествия