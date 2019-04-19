Общество

21 минуту назад

Крестный ход замедлит движение автобусов

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#Крестный ход
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Крестный ход замедлит движение автобусов

Транспорт.

Как сообщили в городском департаменте транспорта,  21 апреля во время Крестного хода по маршруту  «пл. Соборная – ул. Зегеля – пл. Героев – ул. Гагарина – ул. Московская – храм св. Сергия Радонежского»  с 12.00 до окончания мероприятия (ориентировочно до 18.00),  движение автобусов по муниципальным маршрутам №№ 1, 1т, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 22, 24, 24а, 26, 30, 33, 35, 36, 37, 40, 40а, 300, 306, 311, 317, 322, 324, 325, 332, 345, 346, 347, 359, 379 и сезонным садоводческим маршрутам №14, 15, 16, 23, 48, 77 будет осуществляться в режиме ожидания.

По прохождении участниками шествия маршрута,  движение городского пассажирского транспорта возобновится.

2 257
#Крестный ход
2

Комментарии (2)

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зри в корень !

2 минуты назад
Россию под предлогом технического прогресса и различного рода экономических и социальных удобств втягивают в ловушку глобального электронного лагеря сатаны. За этим процессом стоят вполне конкретные силы – мировое правительство, сосредоточившее в своих руках огромное финансовое богатство. Оно состоит из потомков тех саддукеев и фарисеев, которые распяли Христа и Его последователей. Первостепенной задачей этой мировой «закулисы» является порабощение людей во всемирном масштабе посредством системы глобального управления и контроля. Помимо политики, в действиях мирового правительства, есть очень важная религиозная составляющая. Финансовая олигархия, рвущаяся к абсолютной мировой власти, служит сатане. Их цель – не только физическое уничтожение, но и духовное порабощение миллиардов людей. Они хотят сделать народы бесоподобными. Их конечная цель – глобальное царство торжествующего зла - воцарение антихриста.
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Фокс

12 минут назад
Практически весь день центр города парализован и власти спокойно идут на это. Что, кроме хода через весь город нет других способов выражения своих религиозных чувств? Обошёл с иконами и * вокруг храма, да и хорош!
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