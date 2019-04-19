Крестный ход замедлит движение автобусов

Транспорт.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, 21 апреля во время Крестного хода по маршруту «пл. Соборная – ул. Зегеля – пл. Героев – ул. Гагарина – ул. Московская – храм св. Сергия Радонежского» с 12.00 до окончания мероприятия (ориентировочно до 18.00), движение автобусов по муниципальным маршрутам №№ 1, 1т, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 22, 24, 24а, 26, 30, 33, 35, 36, 37, 40, 40а, 300, 306, 311, 317, 322, 324, 325, 332, 345, 346, 347, 359, 379 и сезонным садоводческим маршрутам №14, 15, 16, 23, 48, 77 будет осуществляться в режиме ожидания.



По прохождении участниками шествия маршрута, движение городского пассажирского транспорта возобновится.



