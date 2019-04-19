Общество

35 минут назад

Работа садоводческого маршрута № 68 будет организована по расписанию 2018 года

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#транспорт
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Работа садоводческого маршрута № 68 будет организована по расписанию 2018 года
Как сообщают в профильном департаменте администрации города, в связи с обращениями граждан, а также в целях улучшения транспортного обслуживания садоводческих товариществ «Горняк», «Горняк-1», «Спутник», «Центролит» с 20.04.2019 работа садоводческого маршрута № 68 «Автовокзал - сады «Горняк» будет организована по расписанию 2018 года.

Получить подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе о времени его прохождения через конкретный остановочный пункт, можно в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82, а также на официальных сайтах департамента и МБУ «ЛГТК».
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#транспорт
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