Общество

40 минут назад

В городском лесничестве собрали более 8 кубометров отходов

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#субботник
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В городском лесничестве собрали более 8 кубометров отходов

В лесах Липецкой области проходит большой субботник.

Управление лесного хозяйства и подведомственные учреждения провели Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, чиновники выбрали территорию Липецкого городского лесничества рядом с Троицким мостом. 40 человек  прошли около семи километров вдоль дороги «Липецк-Хлевное и  очистили территорию площадью 30 гектаров от твердых бытовых отходов и бытового мусора.  

Эта акция проходит не только в Липецком городском лесничестве. Как отметили в управлении Лесного хозяйства, в наведении порядка задействованы все структурные подразделения ведомства. В рамках субботника, который проводится при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы, работают сотрудники подведомственных учреждений: лесхозы, лесничества и ОСАУ «Лесопожарный центр».

Участники субботника убрали территории лесных поселков, вокруг административных зданий, производственных объектов. Очистили лесные насаждения, примыкающих к федеральным и областным автомобильным дорогам. В субботнике участвовали 650 человек работников лесного хозяйства региона.

259
#субботник
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