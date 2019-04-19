В Липецкой области серийный угонщик воровал машины, чтобы скрыться призыва

Сегодня полиция сообщила о задержании 23-летнего парня, подозреваемого в угонах пяти автомобилей и кражах двух велосипедов. Как оказалось, житель села Вязовое Долгоруковского района скрывался от призыва.

Об этой истории GOROD48 сообщал в начале апреля. Жители села Вязовое жаловались на молодого односельчанина, который угонял и разбивал машины . Полицейские установили личность угонщика, но поймали его только вчера.

По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, молодой человек разыскивался правоохранительными органами за уклонением от призыва в армию. Решив скрыться в городе Ельце, он первого апреля угнал три "ВАЗа" односельчан, но до Ельца так и не добрался. 4 и 15 апреля призывник вновь вышел на охоту за машинами , а для быстрого передвижения по селу, украл еще и два велосипеда. С его слов, все эти действия он совершал пьяным.

Сотрудниками Долгоруковского отдела полиции по всем фактам возбуждены уголовные дела по п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ведется следствие.