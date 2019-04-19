Происшествия

сегодня, 11:35

В Липецкой области серийный угонщик воровал машины, чтобы скрыться призыва

8 740
#угон #призыв
В Липецкой области серийный угонщик воровал машины, чтобы скрыться призыва

Сегодня полиция сообщила о задержании 23-летнего парня, подозреваемого в угонах пяти автомобилей и кражах двух велосипедов. Как оказалось, житель села Вязовое Долгоруковского района скрывался от призыва. 

Об этой истории GOROD48 сообщал в начале апреля. Жители села Вязовое жаловались на молодого односельчанина, который угонял и разбивал машины. Полицейские установили личность угонщика, но поймали его только вчера.

По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, молодой человек разыскивался правоохранительными органами за уклонением от призыва в армию. Решив скрыться в городе Ельце, он первого апреля угнал три "ВАЗа" односельчан, но до Ельца так и не добрался. 4 и 15 апреля призывник вновь вышел на охоту за машинами, а для быстрого передвижения по селу, украл еще и два велосипеда. С его слов, все эти действия он совершал пьяным. 

Сотрудниками Долгоруковского отдела полиции по всем фактам возбуждены уголовные дела по п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ведется следствие.

8 740
#угон #призыв

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

елецкий боевик

1 минуту назад
жигули уходят от погони
ответить

биомусор

2 минуты назад
понарожают уродов
ответить

Сергей 13

17 минут назад
В Узбекистане этого односельчанина менты бы и искать не стали,односельчане ему бы глаз на жопу натянули,даже два.
ответить

тройка мчится, тройка скачет!

33 минуты назад
Сразу три машины угнал 1 апреля, и надоже даже до ельца не доехал !))
ответить

Сельдерей не растет на Елецком.

46 минут назад
Скрыться призыва блин:))),ты сюда не ходи,ты туда ходи,а то снег башка попадет и на Елецкий тебя бабай унесет,и не унесешь ты от туда ноги,поймают тебя Елецкие на пол дороги и повыдергивают все волоски на опе.
ответить

Макс

46 минут назад
вы сами-то читаете, что пишете, "журналисты"????
ответить

НЕ ПАТРИОТ

58 минут назад
«Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» - У человека был автомобиль, далее угон... Какая разница есть "цель хищения" или нет?
ответить

гость

59 минут назад
....чтобы скрыться призыва...... Писаки еб вашу мать задолбали. Какая падла сидит и строчит, неуч.... Учитесь писать правильно...
ответить

Еще в рубрике

37-летняя липчанка устроилась продавщицей в кисок и тут же начала воровать из кассы
#растрата
16
37-летняя липчанка устроилась продавщицей в кисок и тут же начала воровать из кассы

сегодня, 10:59

Происшествия
Прокуратура проверяет областную детскую больницу из-за истории о надругательстве над подростком
#насильственные действия
17
Прокуратура проверяет областную детскую больницу из-за истории о надругательстве над подростком

сегодня, 10:30

Происшествия
Поджог «Мерседеса» записала камера наблюдения
#поджог #пожар
35
Поджог «Мерседеса» записала камера наблюдения

сегодня, 10:20

Происшествия
Серийный угонщик попался на краже велосипеда
#кража
9
Серийный угонщик попался на краже велосипеда

сегодня, 09:25

Происшествия
В тройном столкновении на проспекте Мира пострадал мотоциклист
#Авария #ДТП
12
В тройном столкновении на проспекте Мира пострадал мотоциклист

сегодня, 09:06

Происшествия
Возбуждено уголовное дело в отношении педагогов колледжа, где изнасиловали подростка
#насильственные действия
37
Возбуждено уголовное дело в отношении педагогов колледжа, где изнасиловали подростка

сегодня, 08:54

Происшествия