Определились победители акции «Липецкая семья»

На заседании городской комиссии по делам женщин и семьи подвели итоги акции «Липецкая семья». Собравшиеся рассмотрели заявки от представителей организаций всех форм собственности и определили победителей в семи номинациях.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в номинации «Семейный юбилей» лучшими стали Николай и Людмила Щукины, которые в этом году отметили золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни. Супруги воспитали сына и дочь, которые подарили им внучку и внука. Семья Щукиных по личной инициативе и за счет собственных средств благоустраивает палисадники. Благодаря активности супругов, проект благоустройства двора дома № 1 «А» по пл. Плеханова стал участником конкурса «Липецкий дворик-2018», в рамках проекта «Безопасный двор» установлено металлическое ограждение, создан ТОС «Управдом», придомовая территория вошла в приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды 2017-2022 годы».

В «Трудовой династии» достойными победителями стали металлурги Максим и Наталья Усачевы. Общий стаж работы в металлургии трех поколений семьи составляет 230 лет. Супруги воспитывают сына и двух дочерей. Еще рано говорить, с какой профессией дети свяжут свою жизнь. Не исключено, что по примеру родителей они станут достойными продолжателями трудовой династии работников НЛМК.

Лучшей «Творческой семьей» назвали Сергея и Нанули Чесноковых. Супруги воспитывают пятерых детей. Трое старших – сын и две дочери школьного возраста активно и успешно занимаются танцами, музыкой, вокалом, увлекаются спортом, подавая достойный пример младшим братьям.

Самой «Спортивной семьей» оказались Геннадий и Оксана Носиковы. Вместе с тремя детьми супруги ведут активный и здоровый образ жизни. Глава семьи – мастер спорта СССР по дзюдо, неоднократный призер соревнований регионального и федерального уровня – в прошлом году совершил восхождение на Восточную вершину Эльбруса (5621 м). На протяжении длительного времени дети занимаются в различных спортивных секциях и имеют серьезные достижения во многих видах спорта. В полном составе семья любит кататься на горных, беговых и водных лыжах, принимает активное участие в спортивных мероприятиях, таких как «Лыжня России».

Победители в номинации «Опекунская или приемная семья» - Юрий Веретин и Ольга Дадашова. В 2008-ом супруги приняли на воспитание девочку в возрасте 1 года, а в 2011 – шестилетнего мальчика. Приемные дети учатся в школе. Успеваемость хорошая. Дочь увлекается рисованием, прикладным творчеством, а сын любит ухаживать за домашними животными. Дети принимают активное участие в школьных мероприятиях. Родители – члены Клуба замещающих родителей, участники творческих конкурсов, фестивалей и слетов приемных семей. Имеют грамоты и благодарности за воспитание детей, укрепление традиций совместного творчества детей и родителей, распространение опыта семейного воспитания.

Алексей и Светлана Диагеновы, воспитывающие одиннадцать детей, стали лучшими в номинации «Многодетная семья». Все дети учатся на хорошо и отлично, воспитаны, трудолюбивы, с уважением относятся к старшим, принимают активное участие в делах Православной гимназии.

Наиболее достойной «Молодой семьей» посчитали союз Сергея и Александры Овчинниковых, которые воспитывают троих детей. Две дочери и сын хорошо учатся, активно участвуют в жизни школы, успешно занимаются спортом, музыкой, танцами, рисованием. Все дети посещают Воскресную школу Евдокиевского храма. Супруги имеют благодарственные письма за воспитание детей и активное участие в жизни учебных заведений.

Чествование лучших липецких семей пройдет в конце мая. Победители получат дипломы и денежные премии.