Происшествия

46 минут назад

Прокуратура проверяет областную детскую больницу из-за истории о надругательстве над подростком

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#насильственные действия
Прокуратура проверяет областную детскую больницу из-за истории о надругательстве над подростком

Врачи не сообщили в полицию о подростке с криминальной травмой.

Прокуратура Липецкой области инициировала проверку в отношении Липецкой областной детской клинической больницы из-за истории со студентом одного из колледжей региона, над которым надругались однокурсники. Подросток поступил в больницу с характерными травмами, однако в правоохранительные органы известия об этом не поступило.  

Проверку проводит прокуратура Правобережного района Липецка.

Напомним, что ранее прокуратура провела проверку по факту укрывательства администрацией колледжа особо тяжкого преступления, совершенного в отношении несовершеннолетнего учащегося.

Материалы проверки были  направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления). Сегодня, как сообщал GOROD48, уголовное дело по факту укрытия образовательным учреждением особо тяжкого преступления возбуждено.


4 1065
#насильственные действия

Комментарии (4)

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медмафия

42 секунды назад
УХАХА,да медики круче мафии,их никто никогда не поймает и не осудит
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Фил

9 минут назад
Все правильно!
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ттт

10 минут назад
эти нормальные ненормальным помогли вкус безнаказанности распробовать
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Однозначно!

15 минут назад
Налетело мудачьё нормальных людей кошмарить!
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