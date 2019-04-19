Происшествия
46 минут назад
Прокуратура проверяет областную детскую больницу из-за истории о надругательстве над подростком
Врачи не сообщили в полицию о подростке с криминальной травмой.
Прокуратура Липецкой области инициировала проверку в отношении Липецкой областной детской клинической больницы из-за истории со студентом одного из колледжей региона, над которым надругались однокурсники. Подросток поступил в больницу с характерными травмами, однако в правоохранительные органы известия об этом не поступило.
Проверку проводит прокуратура Правобережного района Липецка.
Напомним, что ранее прокуратура провела проверку по факту укрывательства администрацией колледжа особо тяжкого преступления, совершенного в отношении несовершеннолетнего учащегося.
Материалы проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления). Сегодня, как сообщал GOROD48, уголовное дело по факту укрытия образовательным учреждением особо тяжкого преступления возбуждено.
Проверку проводит прокуратура Правобережного района Липецка.
Напомним, что ранее прокуратура провела проверку по факту укрывательства администрацией колледжа особо тяжкого преступления, совершенного в отношении несовершеннолетнего учащегося.
Материалы проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления). Сегодня, как сообщал GOROD48, уголовное дело по факту укрытия образовательным учреждением особо тяжкого преступления возбуждено.
медмафия
Фил
ттт
Однозначно!