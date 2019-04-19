В тройном столкновении на площади Мира пострадал мотоциклист

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 18 апреля в Липецке на проспекте Мира 40-летний водитель «Форд Мондео», допустил столкновение с мотоциклом «Хонда СВ400» под управлением 32-летнего водителя и автомобилем «Лада Калина» под управлением 29-летней женщины. В ДТП пострадал водитель мотоцикла, с различными травмами доставлялся в ГБСМП №1, госпитализирован.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1301 нарушение ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 66. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 867 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 20 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



