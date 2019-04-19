Происшествия

35 минут назад

В тройном столкновении на площади Мира пострадал мотоциклист

8 886
#Авария #ДТП
В тройном столкновении на площади Мира пострадал мотоциклист

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 18 апреля в Липецке на проспекте Мира 40-летний водитель «Форд Мондео», допустил столкновение с мотоциклом «Хонда СВ400» под управлением 32-летнего водителя и автомобилем «Лада Калина» под управлением 29-летней женщины. В ДТП пострадал водитель мотоцикла, с различными травмами доставлялся в ГБСМП №1, госпитализирован.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области  выявили 1301 нарушение ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 66. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 867 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 20 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.      




8 886
#Авария #ДТП

Комментарии (8)

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гость

12 минут назад
А почему в Липецке нет мото подразделения ГИБДД?Как в Москве?Нужно патрулировать город и ловить этих упырей за нарушения.Нет наказания и преследования, нет и исполнения закона!
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Мопс

12 минут назад
Вася, так она еще в отпуске ей щас на все поХ. Ер
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Вася

13 минут назад
А коли взятки не брали, так нарушителей было бы еще больше) наХ им статистику портить... заваркиной красивые циферки нужны...
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ИСУС

19 минут назад
это уже 2 ой ура )))
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Я инотазодрочер

20 минут назад
-1.....
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Калдырь

23 минуты назад
Первый есть.
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БЕГN

27 минут назад
Ну хоть лето не приходи,хрусты повылазили.Номеров нет,ударит и соскочит.Техника не стоит на учёте,налоги не платят,водительского нет.Не сволочи?
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Кристина

28 минут назад
Хруст то надеюсь , сдохнет! И не будет мешать людям диььн и спать по ночам!!!!
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