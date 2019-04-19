35 минут назад
В тройном столкновении на площади Мира пострадал мотоциклист
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.
За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1301 нарушение ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 66. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 867 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 20 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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