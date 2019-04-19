Общество

сегодня, 08:58

В Липецке будут перерабатывать старые автошины

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В Липецке будут перерабатывать старые автошины

Сегодня предприятие по утилизации изношеных покрышек собрало городе первую партию  такого мусора, который станет после переработки ценным сырьем для металлургии и химпрома. 

В начале апреля на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутаты обсудили вопрос об организации мест для сбора использованных шин на территории города. И.о. председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин сообщил, что администрация города определила четыре площадки складирования использованных автомобильных шин на территориях четырех районов Липецка. Чиновники будут их утилизировать с помощью ООО «Экоцентр Утилизации и Инновационных технологий», промплощадка которой находится на улице Заводской. Это предприятие намерено перерабатывать шины в резиновую крошку и тротуарную плитку.

- Пилотный проект по приему шин в Липецке стартовал сегодня на территории Советского района. Если он будет успешен, мы растиражируем опыт на территории других округов города, - сказал вице-мер Липецка Константин Власов. 

Первую партию шин для последующей переработки собрали с шести адресов по улицам Московской, Семашко, Вермишева. Прямо на контейнерной площадке у дома 105 по улице Московской заместитель директора ООО «Циркон» Пётр Здендяк рассказал GOROD48 о своём предприятии, которое, являясь резидентом МБУ "Технопарк-Липецк", готово стать в ближайшее время резидентом федеральной ОЭЗ "Липецк".

- Мы уже закупили отечественную линию по переработке шин, которую смонтируем на нашем предприятии. Пока намерены перерабатывать до 10 тонн старых автопокрышек в смену. При этом процессе шины будут размельчаться механическим способом, после чего мы получим резиновую крошку, текстиль и металлический корд. На весь этот материал у нас уже есть потребители, - говорит Пётр Здендяк. 

Сейчас, до начала работы предприятия, фирма "Циркон" формирует базу поставщиков сырья, в которую войдут крупные предприятия региона, автоперевозчики, управляющие компании. 
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Комментарии (2)

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Эгоист

16 минут назад
Сколько рабочих мест и какой зарплатой даст городу новое предприятие?
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ольга

22 минуты назад
на ул 15 микрорайон во дворе их тьма водители столбят место для машин заберите их это очень некрасиво
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