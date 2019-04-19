Происшествия
48 минут назад
Возбуждено уголовное дело в отношении педагогов колледжа, где изнасиловали подростка
9 1178
Руководство образовательного учреждения подозревают в укрывательстве преступления.
Следственными органами СУ СК РФ по Липецкой области в отношении руководства колледжа, студенты которого поглумились над своим товарищем, возбудило уголовное дело по ст. 316 УК РФ («укрывательство преступлений»). Об этом GOROD48 проинформировала пресс-служба прокуратуры области.
Напомним, что в ночь с 6 на 7 марта в арендованном доме компания студентов колледжа, воспользовалась беспомощным состоянием своего сокурсника (его напоили допьяна) и с целью его унижения совершила насильственные действия сексуального характера, причинив потерпевшему тяжкий вред его здоровью. 16-летний подросток был госпитализирован и, благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, его жизнь и здоровье вне опасности.
СУ СК России по Липецкой области по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ.
Возможно возбуждение еще одного уголовного дела по этому преступлению - в этот раз в отношении медиков областной детской клинической больницы, которые не оповестили правоохранительные органы о поступившем к ним с криминальной травмой подростке.
Напомним, что в ночь с 6 на 7 марта в арендованном доме компания студентов колледжа, воспользовалась беспомощным состоянием своего сокурсника (его напоили допьяна) и с целью его унижения совершила насильственные действия сексуального характера, причинив потерпевшему тяжкий вред его здоровью. 16-летний подросток был госпитализирован и, благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, его жизнь и здоровье вне опасности.
СУ СК России по Липецкой области по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ.
Возможно возбуждение еще одного уголовного дела по этому преступлению - в этот раз в отношении медиков областной детской клинической больницы, которые не оповестили правоохранительные органы о поступившем к ним с криминальной травмой подростке.
9 1178
джедай
Дедушка Ананий
НЕ ПАТРИОТ
А педагоги
Макс
48
ттт
48
ттт