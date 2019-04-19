Происшествия

48 минут назад

Возбуждено уголовное дело в отношении педагогов колледжа, где изнасиловали подростка

9 1178
#насильственные действия
1
Возбуждено уголовное дело в отношении педагогов колледжа, где изнасиловали подростка

Руководство образовательного учреждения подозревают в укрывательстве преступления.

Следственными органами СУ СК РФ по Липецкой области в отношении руководства колледжа, студенты которого поглумились над своим товарищем, возбудило уголовное дело по ст. 316 УК РФ («укрывательство преступлений»). Об этом GOROD48 проинформировала пресс-служба прокуратуры области.

Напомним, что в ночь с 6 на 7 марта в арендованном доме компания студентов колледжа, воспользовалась беспомощным состоянием своего сокурсника (его напоили допьяна) и с целью его унижения совершила насильственные действия сексуального характера, причинив потерпевшему тяжкий вред его здоровью. 16-летний подросток был госпитализирован и, благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, его жизнь и здоровье вне опасности.

СУ СК России по Липецкой области по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ. 

Возможно возбуждение еще одного уголовного дела по этому преступлению - в этот раз в отношении медиков областной детской клинической больницы, которые не оповестили правоохранительные органы о поступившем к ним с криминальной травмой подростке.
9 1178
#насильственные действия
1

Комментарии (9)

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джедай

3 минуты назад
а родителей насильников еще не аналили бомжи?
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Дедушка Ананий

7 минут назад
Скрепненькая история
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НЕ ПАТРИОТ

22 минуты назад
48, "если руководство поспособствовало молчанию медиков" - что значит "поспособствовало"? - Каждый под своей статьёй ходит...
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А педагоги

25 минут назад
ттт, такие же,как и детском саду! День рождения отмечали и бухие были и гори оно все все синим пламенем! Плевать что под носом творится!
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Макс

26 минут назад
пипец какой-то. все все похе..у - учителям, врачам, сокурсникам. что гребаная страна такая!
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48

27 минут назад
ттт, если руководство поспособствовало молчанию медиков, то кто тут ...удак в первую очередь?
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ттт

31 минуту назад
48, да не оправдываю. Мудаков в этой истории предостаточно. Просто медики на первом месте.
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48

34 минуты назад
ттт, вот не надо! из-за слухов студентов не отчисляют
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ттт

36 минут назад
вот в таком изложении главные мудаки это медики. Педагоги знали на уровне слухов, а эти все доподлинно и с самого начала.
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