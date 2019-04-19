49 минут назад
Липчанка выиграла чемпионат России по комплексному единоборству среди судебных приставов
Финальный бой липчанка завершила красивым нокаутом.
Анна Михайлова из Липецка стала чемпионкой России по комплексному единоборству среди сотрудников УФССП.
Финальный турнир прошел в Туапсе. Анна в решающем бою в весовой категории до 80 кг встретилась с представительницей Краснодарского края. Как рассказала Михайлова, она настраивалась на полный бой из трех раундов, но уже в середине второго отправила соперницу в нокаут (см. видео).
Анна – сотрудница службы судебных приставов, воспитанница известного липецкого тренера Игоря Воротынцева, и уже сама – тренер.
Комплексное единоборство - прикладной вид спортивного боевого искусства, созданный в 2003 году специально для службы судебных приставов на основе техники и тактики бокса и кикбоксинга, вольной борьбы и самбо.
Епт
Чтоб
good
Трус
Бывший БОМЖ
Юрок Алтушок.