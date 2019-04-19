Спорт

49 минут назад

Липчанка выиграла чемпионат России по комплексному единоборству среди судебных приставов

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#Комплексное единоборство #Анна Михайлова
Липчанка выиграла чемпионат России по комплексному единоборству среди судебных приставов

Финальный бой липчанка завершила красивым нокаутом.

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Анна Михайлова из Липецка стала чемпионкой России по комплексному единоборству среди сотрудников УФССП.

Финальный турнир прошел в Туапсе. Анна в решающем бою в весовой категории до 80 кг встретилась с представительницей Краснодарского края. Как рассказала Михайлова, она настраивалась на полный бой из трех раундов, но уже в середине второго отправила соперницу в нокаут (см. видео).

Анна – сотрудница службы судебных приставов, воспитанница известного липецкого тренера Игоря Воротынцева, и уже сама – тренер.

Комплексное единоборство - прикладной вид спортивного боевого искусства, созданный в 2003 году специально для службы судебных приставов на основе техники и тактики бокса и кикбоксинга, вольной борьбы и самбо.

6 408
#Комплексное единоборство #Анна Михайлова

Комментарии (6)

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Епт

23 минуты назад
Чтоб, и за что же вы их так не любите? Ну не хотят они работать - мало платят, так и вы же, наверно, не работаете сверх нормы?
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Чтоб

26 минут назад
Все приставы сдохли разом и Коняхина В первую голову !
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good

32 минуты назад
А где нокаут? Если только технический, после выброшенного полотенца.
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Трус

36 минут назад
Это что за мафиозник справа? Очень страшно......
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Бывший БОМЖ

39 минут назад
И сотрудница, и тренер. И как же ты детка всё успеваешь?
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Юрок Алтушок.

43 минуты назад
А когда проявит себя жирный шахматист и что то выиграет.
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