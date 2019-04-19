Происшествия
сегодня, 08:30
«Мерседес» сожгли этой ночью в Липецке
Сегодня ночью в Липецке на улице 50 лет НЛМК горели три автомобиля: «Мерседес», «Дэу Нексия» и «Киа».
- Пожар вспыхнул в три часа ночи, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - Пламя тушило одно отделение шестой пожарно-спасательной части.
Огонь уничтожил «Мерседес» полность, два других автомобиля получили серьезные повреждения. Местные жители говорят о поджоге.
Причину пожара устанавливают дознаватели ГУ МЧС России по Липецкой области.
Огонь уничтожил «Мерседес» полность, два других автомобиля получили серьезные повреждения. Местные жители говорят о поджоге.
Причину пожара устанавливают дознаватели ГУ МЧС России по Липецкой области.
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Пора разогнать оборотней