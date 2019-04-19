Происшествия

сегодня, 08:30

«Мерседес» сожгли этой ночью в Липецке

18 2419
#пожар
1
«Мерседес» сожгли этой ночью в Липецке

Сегодня ночью в Липецке на улице 50 лет НЛМК горели три автомобиля: «Мерседес», «Дэу Нексия» и «Киа».

- Пожар вспыхнул в три часа ночи, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - Пламя тушило одно отделение шестой пожарно-спасательной части.

Огонь уничтожил «Мерседес» полность, два других автомобиля получили серьезные повреждения.  Местные жители говорят о поджоге. 

Причину пожара устанавливают дознаватели ГУ МЧС России по Липецкой области.


 



img-big-0
img-small-0
18 2419
#пожар
1

Комментарии (18)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Владимир

2 минуты назад
Похоже, начинаются войны между соседями за место во дворе. Машин становится все больше, все хотят нахаляву парковаться.
ответить

Пипец

4 минуты назад
Лудше бы фуры на Елецком сожгли бы
ответить

Гондурас

5 минут назад
Репетиция 9го ?
ответить

достало

5 минут назад
Что у нас за город?! Такого беспредела с поджогами нет ни в одном городе вокруг. Только Липецкая область, каждое утро как сводка с барикад.
ответить

Эгоист

7 минут назад
Вот и посмотрим, есть ли толк от видеокамер в городе, поймают или нет.
ответить

Гражданин

12 минут назад
Как всегда, причину устанавливают, а реальных поджигателей не ловят.
ответить

ттт

14 минут назад
не обязательно подог, электрику могло замкнуть и пошло-поехало.
ответить

Андрей

14 минут назад
Опять пироманы развлекаются. Хорошо у меня гараж есть.
ответить

ильгиз

16 минут назад
ЭТО МЕРС МОЕГО ДРУГА ОН ЖЕНУ ЧПОКАЛ РАБОЧЕГО ПОКА ТОТ НА НЛМК РАБОТАЛ В СМЕНЕ, ПОТОМ ПРИШЕЛ СО СМЕНЫ ТОТ РАБОЧИЙ ЧЬЮ ЖЕНУ ЧПОКАЛИ УЗНАЛ И СЖЕГ СВОЛОЧЬ
ответить

Пора разогнать оборотней

26 минут назад
Любопытный, так наша полиция работает только так сам дело сфабриковал , сам раскрыл ахахаа некогда им работать они жопы в кабинетах просиживают , ну и кофе гоняют около рус Апа . Давно пора разогнать структура МВД везде оборотни одни коррупционеры и кто то их жопы покрывает .
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Серийный угонщик попался на краже велосипеда
#кража
2
Серийный угонщик попался на краже велосипеда

17 минут назад

Происшествия
В тройном столкновении на площади Мира пострадал мотоциклист
#Авария #ДТП
8
В тройном столкновении на площади Мира пострадал мотоциклист

36 минут назад

Происшествия
Возбуждено уголовное дело в отношении педагогов колледжа, где изнасиловали подростка
#насильственные действия
9
Возбуждено уголовное дело в отношении педагогов колледжа, где изнасиловали подростка

48 минут назад

Происшествия
20-летний парень дважды обокрал девушку из бара
#кража
23
20-летний парень дважды обокрал девушку из бара

вчера, 16:59

Происшествия
Движение трамваев в районе ЛТЗ полностью восстановлено
#авария
5
Движение трамваев в районе ЛТЗ полностью восстановлено

вчера, 14:10

Происшествия
«Прихожу в садик за детьми, а воспитатели лыка не вяжут!»
#детский сад
376
«Прихожу в садик за детьми, а воспитатели лыка не вяжут!»

вчера, 13:51

Происшествия