«Мерседес» сожгли этой ночью в Липецке

Сегодня ночью в Липецке на улице 50 лет НЛМК горели три автомобиля: «Мерседес», «Дэу Нексия» и «Киа».



- Пожар вспыхнул в три часа ночи, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - Пламя тушило одно отделение шестой пожарно-спасательной части.



Огонь уничтожил «Мерседес» полность, два других автомобиля получили серьезные повреждения. Местные жители говорят о поджоге.



Причину пожара устанавливают дознаватели ГУ МЧС России по Липецкой области.













