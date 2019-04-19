Общество

сегодня, 08:15

Волонтеры устроят субботник на Галичьей горе

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#Субботник
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Волонтеры устроят субботник на Галичьей горе

Всех желающих приглашают присоединиться к уборке.

20 апреля группа волонтеров сообщества «Открыватели» проведёт субботник на Галичьей горе. Всех желающих присоединиться к уборке в 9 часов ждут у гипермаркета «Карусель» на улице Гагарина.

- Нам выпала уникальная возможность навести порядок на берегу великой реки Дон, близ самого маленького заповедника в мире! Приятным бонусом к субботнику будет экскурсия по территории заповедника, которую проведут для нас специалисты "Галичьей горы", - рассказал GOROD48 организатор субботника Иван Климов.

Уборка на Галичьей горе - не первая для «Открывателей». Ранее волонтеры провели субботник на берегах Матырского водохранилища. Территорию почти в 1 га убирали два десятка человек. Они собрали 120 мешков мусора.

Контактные номера: 89508004939 (Иван), 89046926411 (Илья).
5 534
#Субботник
3

Комментарии (5)

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дзен

54 секунды назад
Уберите у меня на даче.
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Филин Фантик

6 минут назад
Жду Вас в гости дорогие волонтёры
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Дык +

21 минуту назад
Ленин с бревном, а скин - с мешком!
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Юрок Алтушок.

сегодня, 08:30
Хорошо хоть волонтеры иногда убирают, а то давно бы в дерьме погрязли.
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дмитрий

сегодня, 08:28
Осторожно!!! Там клещей тьма. Примите необходимые меры защиты.
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