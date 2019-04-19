Волонтеры устроят субботник на Галичьей горе

Всех желающих приглашают присоединиться к уборке.

20 апреля группа волонтеров сообщества «Открыватели» проведёт субботник на Галичьей горе. Всех желающих присоединиться к уборке в 9 часов ждут у гипермаркета «Карусель» на улице Гагарина.



- Нам выпала уникальная возможность навести порядок на берегу великой реки Дон, близ самого маленького заповедника в мире! Приятным бонусом к субботнику будет экскурсия по территории заповедника, которую проведут для нас специалисты "Галичьей горы", - рассказал GOROD48 организатор субботника Иван Климов.



Уборка на Галичьей горе - не первая для «Открывателей». Ранее волонтеры провели субботник на берегах Матырского водохранилища. Территорию почти в 1 га убирали два десятка человек. Они собрали 120 мешков мусора.



Контактные номера: 89508004939 (Иван), 89046926411 (Илья).