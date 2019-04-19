Доброе утро, Липецк!

19 апреля – что может быть лучше?! Ведь сегодня День работника ломоперерабатывающей отрасли России! И день подснежника к тому же.

Крымъ нашъ



Всем книголюбам сегодня стоит поднять бокалы за здоровье первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца – если б не они, мы бы сейчас до сих пор читали берестяные грамоты. В этот самый день в 1563 году начали печатать первую русскую книгу с выходными данными – «Апостол». Почти целый год трудяги набирали буквицы и литеры, разрисовывали страницы виноградными листьями и кедровыми шищками. Что характерно: в книге «Апостол» нет ни единой опечатки.



«Крым наш!» - вот что сказала 19 апреля 1783 года Екатерина II, посыпая песочком свежеподписанный манифест о присоединении Крыма, Тамани и Кубани. Причерноморское ханство тогда являлось вассалом Османской империи и кое-кто уже даже проектировал на побережье первую линию отелей с системой «олл инклюзив», водными горками и анимацией.



Но у России были свои планы: построить на этих землях лагерь «Артек» и замок «Ласточкино гнездо», а также запустить на пляжи торговцев вареной кукурузой, чурчхелой и копченой рыбой, но никак не пахлавой. Вот примерно из-за этого Российская империя и начала войну с турками. Ну и заодно, конечно, ради спокойствия и безопасности наших южных границ.



Музыкальная пауза



В этот день в 1925 году на всесоюзном радио СССР вышел первый выпуск ежедневной радиогазеты «Пионерская зорька». Развлечение с изрядной примесью идеологии – вот что представляла собой эта программа. Впрочем, делали ее крепкие профессионалы, дикторы сеяли разумное-доброе-вечное хорошо поставленными голосами, а в перерывах между репортажами из жизни пионерии звучали энергичные песни.



Пришла, однако, пора и нам что-нибудь послушать. Что-нибудь без всякой идеологии.







В Липецке прохладно и сухо



А виной этому арктический антициклон. Среднесуточная температура воздуха составит 5-6 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы.



В Липецкой области сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем составит от 10 до 15 градусов тепла.



Транспорт



На дорогах, в целом, пока свободно. Без проблем до центра можно доехать со стороны Сокола, Опытной станции и Грязей. А вот на улицах Катукова и Терешковой движение транспорта уже замедлилось. Выбирайте удобный маршрут - и вперёд, в новый день!











В водопроводах некоторых липчан тоже сухо



Некоторые считают, что адреса, по которым будет отключена питьевая вода или свет, сотрудники ЛГЭК выбирают с помощью игральных кубиков или считалочек. Иные полагают, что лгэковцы просто бросают дротики в карту Липецка. И только мы знаем правду и расскажем ее: отключения – это не кара небесная, они происходят из-за ремонтных работ.



Так, сегодня будет прекращена подача питьевой воды по следующим адресам:



19 апреля с 10:00 до 17:00 - по ул. Ярославская, 13, 19; ул. Светлова, 29, 31, 31а, 26;



ул. Писарева, 35, 37; ул. Тихая, 24; частный сектор: ул. Железногорская; ул.



Патриотическая; ул. Добровская; ул. Артема; ул. Бурлакова; ул. Светлова; ул.



Ярославская; ул. Тихая; ул. Писарева; ул. Комсомольская; ул. Дачная; ул. Р. Зорге; ул.



Варшавская; ул. Олимпийская; ул. Постышева.



Тем временем



И о здоровье. Наблюдая за британскими собаководами, ученые установили: когда человек вынужден ежедневно минимум два раза выгуливать собаку, он больше двигается!



«Это должно защищать владельцев питомцев от болезней сердца и сосудов и ожирения», - осенило ученых и они выступили с этим заявлением в



Кроме того, собаки были признаны источниками положительных эмоций – ведь им можно отдать недоеденную еду, а еще, пожалуй, крупную особь можно заставить зимой катать хозяина на санках.



Это не первый «секрет полишинеля», с которым ученые приходят из своих заоблачных сфер к нам, простым смертным. В Бразилии вот, например, тоже есть ученые. Вместо того, чтобы высчитывать идеальную окружность бразильской попки или чертить график побед разных школ самбы на карнавале в Рио, они заморачиваются проблемами питания. И вот вам открытие ученых из университета Сан-Паулу:



У нас в связи с этим есть предположение: может такое быть, что эти ученые последние 50 лет жили на необитаемом острове без Интернета? Ау, ребята, человечество пришло к этому выводу еще в позапрошлом веке!



Чтобы всегда быть в курсе последних событий и не отставать от своего времени, почаще заходите на портал GOROD48! Хорошего дня!

Всем книголюбам сегодня стоит поднять бокалы за здоровье первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца – если б не они, мы бы сейчас до сих пор читали берестяные грамоты. В этот самый день в 1563 году начали печатать первую русскую книгу с выходными данными – «Апостол». Почти целый год трудяги набирали буквицы и литеры, разрисовывали страницы виноградными листьями и кедровыми шищками. Что характерно: в книге «Апостол» нет ни единой опечатки.«Крым наш!» - вот что сказала 19 апреля 1783 года Екатерина II, посыпая песочком свежеподписанный манифест о присоединении Крыма, Тамани и Кубани. Причерноморское ханство тогда являлось вассалом Османской империи и кое-кто уже даже проектировал на побережье первую линию отелей с системой «олл инклюзив», водными горками и анимацией.Но у России были свои планы: построить на этих землях лагерь «Артек» и замок «Ласточкино гнездо», а также запустить на пляжи торговцев вареной кукурузой, чурчхелой и копченой рыбой, но никак не пахлавой. Вот примерно из-за этого Российская империя и начала войну с турками. Ну и заодно, конечно, ради спокойствия и безопасности наших южных границ.В этот день в 1925 году на всесоюзном радио СССР вышел первый выпуск ежедневной радиогазеты «Пионерская зорька». Развлечение с изрядной примесью идеологии – вот что представляла собой эта программа. Впрочем, делали ее крепкие профессионалы, дикторы сеяли разумное-доброе-вечное хорошо поставленными голосами, а в перерывах между репортажами из жизни пионерии звучали энергичные песни.Пришла, однако, пора и нам что-нибудь послушать. Что-нибудь без всякой идеологии.А виной этому арктический антициклон. Среднесуточная температура воздуха составит 5-6 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы.В Липецкой области сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем составит от 10 до 15 градусов тепла.На дорогах, в целом, пока свободно. Без проблем до центра можно доехать со стороны Сокола, Опытной станции и Грязей. А вот на улицах Катукова и Терешковой движение транспорта уже замедлилось. Выбирайте удобный маршрут - и вперёд, в новый день!Некоторые считают, что адреса, по которым будет отключена питьевая вода или свет, сотрудники ЛГЭК выбирают с помощью игральных кубиков или считалочек. Иные полагают, что лгэковцы просто бросают дротики в карту Липецка. И только мы знаем правду и расскажем ее: отключения – это не кара небесная, они происходят из-за ремонтных работ.Так, сегодня будет прекращена подача питьевой воды по следующим адресам:19 апреля с 10:00 до 17:00 - по ул. Ярославская, 13, 19; ул. Светлова, 29, 31, 31а, 26;ул. Писарева, 35, 37; ул. Тихая, 24; частный сектор: ул. Железногорская; ул.Патриотическая; ул. Добровская; ул. Артема; ул. Бурлакова; ул. Светлова; ул.Ярославская; ул. Тихая; ул. Писарева; ул. Комсомольская; ул. Дачная; ул. Р. Зорге; ул.Варшавская; ул. Олимпийская; ул. Постышева.И о здоровье. Наблюдая за британскими собаководами, ученые установили: когда человек вынужден ежедневно минимум два раза выгуливать собаку, он больше двигается!«Это должно защищать владельцев питомцев от болезней сердца и сосудов и ожирения», - осенило ученых и они выступили с этим заявлением в журнале Scientific Reports Кроме того, собаки были признаны источниками положительных эмоций – ведь им можно отдать недоеденную еду, а еще, пожалуй, крупную особь можно заставить зимой катать хозяина на санках.Это не первый «секрет полишинеля», с которым ученые приходят из своих заоблачных сфер к нам, простым смертным. В Бразилии вот, например, тоже есть ученые. Вместо того, чтобы высчитывать идеальную окружность бразильской попки или чертить график побед разных школ самбы на карнавале в Рио, они заморачиваются проблемами питания. И вот вам открытие ученых из университета Сан-Паулу: пропуск завтрака и поздний ужин могут навредить здоровью! У нас в связи с этим есть предположение: может такое быть, что эти ученые последние 50 лет жили на необитаемом острове без Интернета? Ау, ребята, человечество пришло к этому выводу еще в позапрошлом веке!Чтобы всегда быть в курсе последних событий и не отставать от своего времени, почаще заходите на портал GOROD48! Хорошего дня!