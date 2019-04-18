Что будет дальше с липецким мини-футболом? (ФОТО)

Представители ЛКС побывали в Москве на судьбоносной конференции АМФР.

Представители липецкого клуба ЛКС приняли участие в столичном совещании Ассоциации мини-футбола России (АМФР) по вопросам будущего Высшей лиги.

Заседание под руководством президента

Короткая справка. Сейчас структура верхушки российского футзала такова. 10 команд выступают в главной лиге страны – Суперлиге. Следом идет Высшая лига, разделенная по географическому признаку на две зоны – «Запад», где играют 15 команд, включая ЛКС, и «Восток» - 16 клубов. При этом мини-футбол – один из немногих отечественных игровых видов (если вообще не единственный), где количество участников только растет. Так, на совещании прозвучал проект реформы об увеличении зоны «Запад» до 19 (!), а это уже очень серьезно, хотя и накладно с финансовой точки зрения. Новыми городами на футзальной карте страны станут Архангельск, Самара и Ростов-на-Дону, за который будут выступать выходцы… из Украины. О новичках – чуть ниже, пока затронем вопросы, непосредственно касающиеся Липецка.







Эмиль Алиев, главный в стране по "малым мячам".



Вел заседание лично президент АМФР доктор педагогических наук Эмиль Алиев, что лишний раз свидетельствует о том, какое значение Высшая лига.

Первые шишки и первые болельщики ЛКС – последних гораздо больше

Среди тех, кого он похвалил был и ЛКС – за работу по привлечению болельщиков. Напомним, что «строители» только в текущем сезоне подхватили звание флагмана российского мини-футбола из слабеющих рук «ЛГТУ-Липецка», который в последние годы не прославлял нашу область на спортивных аренах, а переписывыал рекорды российского мини-футбола – поражения с двузначным счетом, разница мячей почти в «минус сто» в последнем сезоне – 81 гол забит и 176 (это не описка!) пропущено.

ЛКС пришел на смену, дебют всегда сопряжен с трудностями, первыми ошибками, набиванием «шишек». Но сейчас команда идет в первой «десятке», и по итогам сезона имеет хорошие шансы финишировать на 8-м месте, а это ровно посередине. В начале сезона у команды, пришедшей из любительских соревнований, не просто могло быть большого числа поклонников, но теперь спортивный комплекс «Атлант» в Копцевых Хуторах стабильно заполняется больше, чем на две трети. И, как говорится – то ли еще будет. Вот за это и похвалил липчан главный человек в отечественном мини-футболе.







Шансов станет больше. В том числе и у ЛКС

На совещании был озвучен важный проект: со следующего сезона в плей-офф высшей лиги будут выходить в два раза больше команд, чем сейчас – по восемь в каждой зоне (Подумать только, при этой системе розыгрыша ЛКС и сегодня в дебютном сезоне продолжал бы борьбу за плей-офф!).

Важный момент – первые 8 команд обеих зон первые матчи на выбывание будет играть не с далекими соседями (думаем, тут соображения прежде всего экономии), а с соседями по своему турниру. То есть первая команда «Запада» первые игры проведет с 8-й, вторая – с 7-й и т.д А встречи «Запад»- «Восток» начнутся уже с четвертьфиналов, как и сейчас.







Гендиректор МФК "ЛКС" Руслан Куркин в центре.



- Это очень полезное нововведение, - считает представлявший ЛКС на встрече генеральный директор клуба Руслан Куркин, - Стимулов у команд будет больше, и борьба развернется нешуточная. А значит – интереснее будет болельщикам, привлекательнее станет турнир. В очередной раз Высшая лига делает шаг вперед. Не скроем, что это нас радует и потому, что ЛКС наверняка в будущем сезоне будет одним из реальных претендентов на плей-офф.

Турнир дублеров совместно с Суперлигой!

Различных проектов на встрече прозвучало немало. Например – о создании параллельного юношеского первенства по аналогии с молодежным чемпионатом в большом футболе, причем о одном турнире смогут играть дублеры не только команд Высшей, но и суперлиги! АМФР готова даже сделать символическим взнос для таких команд «на вырост» - всего по 50 тысяч рублей.

- Тоже интересное предложение, - комментирует Куркин, - Рано или поздно всем придется заботится о собственном резерве. Плюс, создание таких команд станет импульсом к развитию футзала в регионах, в частности в нашем. Мальчишки будут больше играть в залах, перед ними откроются большие перспективы: это и социальная поддержка, и забота о подрастающем поколении, и развитие спорта. Высшая лига предлагаем нам такие нововведение, в случае принятия которых футзал начнет развиваться еще быстрее, чем сейчас – семимильными шагами. И я верю, что за ним будущее.







Руслан Куркин: «Наши новшества понравятся болельщикам»

А каково будущее самого ЛКС? Не секрет, что клуб пока существует на деньги частных инвесторов. И что будет с ним дальше? Не повториться ли судьба мини-футбольного «Энеркома» (еще раньше – «Евроцемента»), баскетбольного «Армастека», от которых ныне, увы, остались лишь одни воспоминания. Не секрет, что в современной России спорту сложно выжить без финансового участия.

Обо всем этом после конференции мы поговорили с Русланом Куркиным.







- Главный вопрос – быть или не быть команде дальше?

- Надеюсь, что быть. И на конференцию в Москву я ездил ведь не просто так, а чтобы представлять, к чему готовиться в будущем сезоне.

- На пресс-конференции перед началом нынешнего чемпионата курирующий спорт вице-губернатор Юрий Таран сказал, что если ЛКС в дебютный сезон займет место хотя бы в середине турнирной таблицы, то власти рассмотрят вопрос о поддержке.

- Да, помощь нам обещана. Сейчас ведем переговоры на эту тему. Многого не просим – основные расходы по-прежнему возьмет на себя наш частный учредитель (работающий в сфере строительства, прим.). Но администрация могла бы помочь, например, с организацией поездок. То есть взять на себя какие-то расходы – не самые большие. ЛКС ведь представляет целый наш регион.

- О каких изменениях в составе команды можно вести речь?

- Новшества будут – это закономерный процесс. Пока рано говорить, но коснутся они и административного штаба, и игроков. У нас остались две игры – 19 апреля играем в Москве с «Красной Гвардией» (13-е место в текущей таблице, прим.), затем ждем у себя 27 апреля в заключительном матче сезона многократного чемпиона страны прославленное столичное «Динамо». Потом отпуск – месяца на полтора, и подготовка к новому сезону – главный тренер всех соберет, наметит контуры, начнется работа. Пока одно могу сообщить: нововведения понрявятся липецким болельщикам (полностью интервью – в видеофайле).

Самая необычная команда России

Играть в вышке в сезоне 2019/20 станет еще интереснее. Как мы говорили, и дороже – АМФР намерена увеличить взнос для клубов за участие, и это, пожалуй, главная новость, которая не могла вызвать восторг у представителей команд на конференции. Но с другой стороны – процесс объективный, ведь из-за увеличения количества команд и сам турнир станет более дорогостоящим.

Мы поговорили с Дмитрием Хохловым, тезкой и однофамильцем экс-игрока сборной России по большому футболу. Он представляет новый клуб из Самары, где занимает должности и главного тренера и руководителя. Последний, называется, как в седой древности – председателем.







Дмитрий Хохлов - самарский председатель.



- Традиции мини-футбола у Самары большие, мы выступаем в первой лиге, вышли в финал. Парням 24-26 лет – самый расцвет. Решили попробовать силы в Высшей лиге, что очень заманчиво. Играть будем местными воспитанниками. Задачи? Сложно загадывать на первый год, но постараемся в грязь лицом не ударить, - сообщил нам Хохлов.

А представитель Ростова-на-Дону поведал историю возникновения, пожалуй, самой своеобразной команды России.

- У нас выступают и воспитанники мини-футбольных спортшкол и ребята из большого футбола, - рассказал он, - Все до единого – выходцы из Донбаса. Когда на малой родине началась война, переехали в Ростовскую область, но любимую игру не бросили. Сейчас почти у всех уже российское гражданство. И тоже решили сыграть – интересно же устроить противостояние двух разных футбольных культур. Так что – ждите. Принимать соперников будем, скорее всего в Таганроге, а называться будем «Спартаком». Это и очень удобно скандировать: «Рос-товс-ский «Спартак»!

Как говорится, Wellcom!

P. S. На верхнем фото. Выходя из здания Российского Футбольного Союза (АМФР занимает в нем второй этаж) Руслан Куркин не мог не воспользоваться случаем сфотографироваться со случайно встреченным Алексеем Смертиным, лучшим футболистом России-1999, бывшим игроком столичного «Локомотива», французского «Бордо», английских «Портсмута», «Фулхэма» и «Челси». Теперь «звездный» спортсмен тоже знает об ЛКС и передает привет липецким болельщикам.

P. P. S. Все участники совещания подписали петицию и в защиту клуба «Алмаз-АЛРОСА» из Мирного (Якутия), который могут оставить без финансирования. Учредители хотят бросить мини-футбол, но может, еще все обойдется.



Использованы фото пресс-службы АМФР, МФК "ЛКС".

