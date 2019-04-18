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Липецкая вечЁрка: банкет в детсаду, неудачный эксперимент и наказание для автохамов
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 18 апреля.
Самой просматриваемой новостью дня стало сообщение «Прихожу в садик за детьми, а воспитатели лыка не вяжут!». Мама двойняшек пришла в группу за детьми, а обнаружила банкет воспитателей. И своего сына, которого они угощали закуской.
Тему детей продолжает эксперимент волонтеров. Волонтеры хотели выяснить, насколько эффективна семейная профилактика — разговоры с детьми о том, что не стоит доверять чужим людям. Эксперимент можно считать провалившимся. Дети ушли с незнакомцами. Волонтеры дали советы, как подготовить ребенка к такой ситуации.
А вот казаки вчера вышли в патруль не зря. Во время патрулирования СНТ "Строитель-2" полицейские и добровольцы задержали трех молодых людей. У одного из них обнаружили свёрток с порошком и пистолет.
Успехом завершились и другие поиски. Серия наших публикаций про автохамов нашла своих «героев»: автоинспекция начала штрафовать нарушителей. Для того, чтобы автохам не ушел от ответа, нужно не только прислать фото нам, но и отправить снимок в ГИБДД.
Тему детей продолжает эксперимент волонтеров. Волонтеры хотели выяснить, насколько эффективна семейная профилактика — разговоры с детьми о том, что не стоит доверять чужим людям. Эксперимент можно считать провалившимся. Дети ушли с незнакомцами. Волонтеры дали советы, как подготовить ребенка к такой ситуации.
А вот казаки вчера вышли в патруль не зря. Во время патрулирования СНТ "Строитель-2" полицейские и добровольцы задержали трех молодых людей. У одного из них обнаружили свёрток с порошком и пистолет.
Успехом завершились и другие поиски. Серия наших публикаций про автохамов нашла своих «героев»: автоинспекция начала штрафовать нарушителей. Для того, чтобы автохам не ушел от ответа, нужно не только прислать фото нам, но и отправить снимок в ГИБДД.