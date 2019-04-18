Символом нового спектакля театра Толстого станет табуретка

Актеры Липецкого академического театра выбили зрительскую слезу на фестивале в Ганновере, а сейчас коллектив готовится удивить местную публику премьерным спектаклем, в котором прозвучат стихи Егора Летова.

Уже меньше двух недель остается до очередной премьеры, которую готовит Липецкий Государственный Академический театр драмы им. Л. Н. Толстого. Первыми новую постановку увидят молодые волонтеры, которые съедутся со всех уголков нашей области — театр решил сделать подарок активистам. Этот показ пройдет 29 апреля. Официальные премьерные показы для широкой публики состоятся 30 апреля и 1 мая.Спектакль «Экспонаты» по одноименной пьесе современного драматурга Вячеслава Дурненкова на липецкой сцене ставит питерский режиссер Егор Чернышов. В качестве художника-постановщика спектакля Чернышов пригласил своего однокашника Никиту Сазонова. Сегодня режиссер и художник в разговоре с прессой обнародовали небольшие «спойлеры» будущей премьеры.- По сюжету дело происходит в маленьком, провинциальном российском городке Полынске, который не то выживает, не то вымирает в конце 90-х годов, - рассказывает художник-постановщик спектакля Никита Сазонов. - Мы пытаемся осмыслить: что это за поле, что за явление, что за культурный слой такой. В спектакле звучат стихи Егора Летова — мы считаем, что этот автор в своих текстах идеально закодировал то сложное время, с его ощущением неустойчивости, потерянности, горечи. Вместе с режиссером мы также искали некий единый символ — и спектакля, и той эпохи, и нашей российской жизни вообще. И решили, что это табуретка, предмет, который сопровождает нас всю жизнь, начиная с чтения на ней стихов, будучи ребенком, затем, сталкиваясь с ней, как эмблемой ручного труда, на уроках в школьных мастерских, и так далее, пока на нескольких табуретках не встанет гроб — они и здесь с человеком, провожают в последний путь. Символом спектакля стала табуретка с обитым металлом сиденьем, с отверстием посередине сиденья, чтобы можно было взяться рукой — такие отверстия есть только у российских табуреток. В мире, который мы показываем в нашей постановке, существует целое поле таких табуреток, а именно 258 штук.Программку спектакля украшает и другой символ его главной идеи — советская мозаика в виде профиля мужчины и женщины — маркер 70-х годов, популярное украшение зданий той эпохи, когда все стремились вперед. Насколько удачно режиссер и художник определились с символикой действа, предстоит судить зрителю.Пока шли репетиции «Экспонатов», творческая группа театра во главе с директором Татьяной Гореловой привезла из немецкого города Ганновера символ своего очередного триумфа — диплом «За просветительскую и образовательную деятельность».- Четыре года назад на фестивале «Люди» в городе Орле мы получили приглашение от представителей Германии приехать со своим спектаклем «И жизнь, и слезы, и любовь...» в город Ганновер на фестиваль «МОСТ», который ежегодно проводит местное толстовское общество, - рассказывает директор театра Татьяна Горелова. - В этом году мы наконец смогли осуществить этот план. В этом году в фестивале, посвященном Л. Толстому участвовали кроме нас представители России из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, кроме того были коллективы из Грузии, Сербии и Германии.В спектакле «И жизнь, и слезы, и любовь...», в основе которого лежат дневники и письма супругов Толстых, участвуют два актера — Заслуженные артисты России Любовь Кабанова и Николай Чебыкин.- Эта творческая работа родилась из постановки Владимира Пахомова «Визит к больному палаты № 16», - комментирует Любовь Кабанова. - Особенность ее в том, что она включает в себя не только текст, но и живую музыку и пение — в Ганновере мы, кстати, такие были единственные — поющие под рояль. Дело в том, что в процессе работы над этим спектаклем я узнала, что Толстой, оказывается, писал не только литературные произведения, но и музыку. Например, существует вальс, написанный Львом Толстым. Я нашла его и разучила на рояле. Многие зрители на фестивале «МОСТ» признавались, что они впервые узнали, что писатель сочинял музыку.- Три коллектива, с творчеством которых мы познакомились на фестивале в Ганновере, получили наше приглашение принять участие в наших Липецких театральных встречах, которые традиционно пройдут в октябре. Это театральные труппы из Челябинска, Санкт-Петербурга и Тбилиси, - заметила Татьяна Горелова.Окончание театрального сезона уже совсем близко, но оставшиеся недели будут для театра Толстого насыщенными. Готовятся два бенефиса — Заслуженного артиста России Сергея Бельских и Заслуженного артиста России Вячеслава Михеева.В конце мая Липецк увидит новую премьеру — спектакль «Неправда!» по рассказам А. П. Чехова в постановке режиссера Владимира Деля — данную постановку Липецкий Государственный Академический театр им. Л. Н. Толстого представит в этом году на фестиваль «Мелиховская весна».