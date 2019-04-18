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Символом нового спектакля театра Толстого станет табуретка
Актеры Липецкого академического театра выбили зрительскую слезу на фестивале в Ганновере, а сейчас коллектив готовится удивить местную публику премьерным спектаклем, в котором прозвучат стихи Егора Летова.
Спектакль «Экспонаты» по одноименной пьесе современного драматурга Вячеслава Дурненкова на липецкой сцене ставит питерский режиссер Егор Чернышов. В качестве художника-постановщика спектакля Чернышов пригласил своего однокашника Никиту Сазонова. Сегодня режиссер и художник в разговоре с прессой обнародовали небольшие «спойлеры» будущей премьеры.
Егор Чернышов поставил пьесу Вячеслава Дурненкова
- По сюжету дело происходит в маленьком, провинциальном российском городке Полынске, который не то выживает, не то вымирает в конце 90-х годов, - рассказывает художник-постановщик спектакля Никита Сазонов. - Мы пытаемся осмыслить: что это за поле, что за явление, что за культурный слой такой. В спектакле звучат стихи Егора Летова — мы считаем, что этот автор в своих текстах идеально закодировал то сложное время, с его ощущением неустойчивости, потерянности, горечи. Вместе с режиссером мы также искали некий единый символ — и спектакля, и той эпохи, и нашей российской жизни вообще. И решили, что это табуретка, предмет, который сопровождает нас всю жизнь, начиная с чтения на ней стихов, будучи ребенком, затем, сталкиваясь с ней, как эмблемой ручного труда, на уроках в школьных мастерских, и так далее, пока на нескольких табуретках не встанет гроб — они и здесь с человеком, провожают в последний путь. Символом спектакля стала табуретка с обитым металлом сиденьем, с отверстием посередине сиденья, чтобы можно было взяться рукой — такие отверстия есть только у российских табуреток. В мире, который мы показываем в нашей постановке, существует целое поле таких табуреток, а именно 258 штук.
- Символом спектакля стала табуретка, - говорит Никита Сазонов
Программку спектакля украшает и другой символ его главной идеи — советская мозаика в виде профиля мужчины и женщины — маркер 70-х годов, популярное украшение зданий той эпохи, когда все стремились вперед. Насколько удачно режиссер и художник определились с символикой действа, предстоит судить зрителю.
Пока шли репетиции «Экспонатов», творческая группа театра во главе с директором Татьяной Гореловой привезла из немецкого города Ганновера символ своего очередного триумфа — диплом «За просветительскую и образовательную деятельность».
- Четыре года назад на фестивале «Люди» в городе Орле мы получили приглашение от представителей Германии приехать со своим спектаклем «И жизнь, и слезы, и любовь...» в город Ганновер на фестиваль «МОСТ», который ежегодно проводит местное толстовское общество, - рассказывает директор театра Татьяна Горелова. - В этом году мы наконец смогли осуществить этот план. В этом году в фестивале, посвященном Л. Толстому участвовали кроме нас представители России из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, кроме того были коллективы из Грузии, Сербии и Германии.
В спектакле «И жизнь, и слезы, и любовь...», в основе которого лежат дневники и письма супругов Толстых, участвуют два актера — Заслуженные артисты России Любовь Кабанова и Николай Чебыкин.
- Эта творческая работа родилась из постановки Владимира Пахомова «Визит к больному палаты № 16», - комментирует Любовь Кабанова. - Особенность ее в том, что она включает в себя не только текст, но и живую музыку и пение — в Ганновере мы, кстати, такие были единственные — поющие под рояль. Дело в том, что в процессе работы над этим спектаклем я узнала, что Толстой, оказывается, писал не только литературные произведения, но и музыку. Например, существует вальс, написанный Львом Толстым. Я нашла его и разучила на рояле. Многие зрители на фестивале «МОСТ» признавались, что они впервые узнали, что писатель сочинял музыку.
- Три коллектива, с творчеством которых мы познакомились на фестивале в Ганновере, получили наше приглашение принять участие в наших Липецких театральных встречах, которые традиционно пройдут в октябре. Это театральные труппы из Челябинска, Санкт-Петербурга и Тбилиси, - заметила Татьяна Горелова.
Окончание театрального сезона уже совсем близко, но оставшиеся недели будут для театра Толстого насыщенными. Готовятся два бенефиса — Заслуженного артиста России Сергея Бельских и Заслуженного артиста России Вячеслава Михеева.
В конце мая Липецк увидит новую премьеру — спектакль «Неправда!» по рассказам А. П. Чехова в постановке режиссера Владимира Деля — данную постановку Липецкий Государственный Академический театр им. Л. Н. Толстого представит в этом году на фестиваль «Мелиховская весна».