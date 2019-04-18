В России

сегодня, 17:04

Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам

187
#санкции

Риск сбоев платежей по пластиковым картам грозит клиентам почти трети российских банков. 

Причина — международные санкции, сообщили «Известиям» в национальной системе платежных карт (НСПК) и Центробанке. 

Поводом для беспокойства послужила заморозка операций по «пластику» Еврофинанс Моснарбанка платежных систем Visa и Mastercard. 

«Если завтра США введут санкции против всей российской финансовой системы, то коллапс, который произошел с Еврофинанс Моснарбанком, накроет уже почти полотрасли», — сообщил менеджер НСПК. 

Причина в том, что обработка операций по банковским картам, а также онлайн-платежей и переводов осуществляется компаниями с корнями в США или Европе. 

Чтобы обезопасить себя, считают в регуляторе, нужно перейти на программное обеспечение российских компаний. 

При этом эксперты из финансовой сферы заявили, что среди отечественных банков нет ни одного, который бы абсолютно не зависел от западного программного обеспечения. 
187
#санкции

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#мошенничество
Стало известно о новых способах вымогательства денег у пенсионеров

сегодня, 17:05

В России
3
Россия скорректирует космическую стратегию

вчера, 17:10

В России
#кредиты
3
Банкам могут запретить замораживать счета россиян

вчера, 16:36

В России
В России планируют поднять детские пособия
#пособия #дети
1
В России планируют поднять детские пособия

вчера, 16:04

В России
Мамаев и Кокорин останутся в СИЗО до конца сентября
#Мамаев #Кокорин #драка
Мамаев и Кокорин останутся в СИЗО до конца сентября

вчера, 15:56

В России
Уборщик аэропорта обокрал транзитную пассажирку
#кража #аэропорт
2
Уборщик аэропорта обокрал транзитную пассажирку

вчера, 15:42

В России