Происшествия

сегодня, 16:59

20-летний парень дважды обокрал девушку из бара

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#кража
20-летний парень дважды обокрал девушку из бара

В конце марта у 27-летней липчанки украли в баре сотовый телефон, а затем с ее банковского счета исчезли 4 700 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейские установили личность подозреваемого в двух кражах: им оказался 20-летний ранее судимый житель Липецкой области. 

Следствие считает, что парень украл телефон в баре, воспользовавшись тем, что хозяйка оставила его без внимания. А через несколько дней после кражи телефона при помощи мобильного банка  снял с ее счета деньги. 

В совершении преступления подозреваемый признался. Полицейские нашли у него и украденный телефон.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета», ведется следствие.

1 828
#кража

Комментарии (1)

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Александр Баранов

сегодня, 17:17
Не те мужики нынче пошли.
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