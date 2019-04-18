Липецкому общественнику не удалось подвести под «фейк-ньюс» Светлое Христово Воскресение

События глубокой древности никак не нарушает его гражданских прав.

10 апреля липецкий общественник Александр Григорьев, в прошлом году «изгонявший бесов» из администрации области и областного Совета депутатов, позиционирующий себя воинствующим атеистом, принес в прокуратуру области заявление о привлечении к ответственности распространителей информации о воскресении Иисуса Христа. Он попросил наказать в преддверии Пасхи распространителей информации о чуде 33-го года нашей эры.По словам Александра Григорьева, воскрешение Иисуса Христа документально не доказано. Повторить опытным путем воскрешение умершего ни у кого не получалось. Следовательно, он расценивает библейское сообщение об этом как фейк, а распространение информации об этом в СМИ, как «фейк-ньюс», за которое с недавних пор в России ведено административное наказание.- Закон, каким бы абсурдным он не был, необходимо исполнять, - заявил в прокуратуре Александр Григорьев.И вот сегодня общественник получил из надзорного органа обескураживающий ответ, смысл которого сводится к тому, что его интересы на территории Липецкой области празднованием Пасхи никак не затронуты.- Я привык к таким отпискам. Получается, что меня не должно волновать соблюдение законов! Если я замечу педофила с чужим ребенком, то я должен пройти мимо, это же не мой внук! Если при мне будут насиловать женщину, это не моя жена, мне вмешиваться не стоит. Не проще ли ликвидировать все эти органы правопорядка и раздать народу автоматы, чтобы каждый защищал свои интересы сам? Вот в Израиле каждый третий держит в руках оружие, и уровень преступности там крайне низкий, - говорит активист.