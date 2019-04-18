В Грязинском районе построят два дома культуры

На новые учреждения выделено почти 60 млн рублей.

Администрация Грязинского района объявила тендеры на строительство двух домов культуры. Новые учреждения построят в поселке совхоз Прибытковский и селе Петровка. Электронные аукционы на определение подрядчика запланированы на следующую неделю.



На строительство дома культуры в поселке Прибытковский готовы потратить до 28 069 470 рублей и бюджета Телелюйского сельского поселения, в селе Петровка - до 28 329 230 рублей из казны Петровского сельского поселения. Строительство новых ДК — часть исполнения программы «Развитие культуры и туризма в Липецкой области».



В Петровке ДК построят на улице Садовая, в Прибытковском — на улице 60 лет СССР. Оба дома культуры — одноэтажные типовые здания. Они рассчитаны на 200 человек. Помимо зрительного зала с эстрадой, в ДК будут располагаться читальные залы, гримерки и костюмерные. Будет организован доступ маломобильных людей. После завершения строительных работ вокруг зданий проведут благоустройство, высадят растения. Дома культуры предназначены не только для показа спектаклей и организации концертов, но и для кинопоказов, проведения конкурсов и творческих вечеров, лекций.



Рабочие должны зайти на площадки сразу после заключения контрактов. Планируется, что дома культуры будут сданы к середине ноября.



Фото: техническая документация к тендерам