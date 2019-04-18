Происшествия
сегодня, 14:10
Движение трамваев в районе ЛТЗ полностью восстановлено
Утром грузовик с поднятым кузовом порвал контактную сеть.
Сегодня утром в районе трамвайной остановки «ККЦ» грузовик с поднятым кузовом порвал 14 пролетов контактной сети. В результате аварии полностью остановилось трамвайное движение на левом берегу Липецка.
Как сообщили в администрации Липецка, специалисты ремонтной службы муниципального предприятия «Городской электротранспорт» восстановили контактную сеть – заново натянули провода на аварийном участке.
Как сообщили в администрации Липецка, специалисты ремонтной службы муниципального предприятия «Городской электротранспорт» восстановили контактную сеть – заново натянули провода на аварийном участке.
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