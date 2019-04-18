Происшествия

сегодня, 14:10

Движение трамваев в районе ЛТЗ полностью восстановлено

2 566
#авария
Движение трамваев в районе ЛТЗ полностью восстановлено

Утром грузовик с поднятым кузовом порвал контактную сеть.

Сегодня утром в районе трамвайной остановки «ККЦ» грузовик с поднятым кузовом порвал 14 пролетов контактной сети. В результате аварии полностью остановилось трамвайное движение на левом берегу Липецка.

Как сообщили в администрации Липецка,  специалисты ремонтной службы муниципального предприятия  «Городской электротранспорт»  восстановили контактную сеть –  заново натянули провода на аварийном участке.


2 566
#авария

Комментарии (2)

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Житель

3 минуты назад
1, сдал в скупку цветмета.
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1

31 минуту назад
а водитель грузовика живой?? и как он Порвал 14 пролетов? может оторвал?
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