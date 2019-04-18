Происшествия
29 минут назад
Добычей усманских налетчиков стали всего-то 100 000 рублей
Дерзкая кража произошла сегодня ночью.
Как стало известно GOROD48, добычей дерзких налетчиков, обокравших банк в Усманском районе, стали около 100 000 рублей. Именно такая сумма находилась в похищенном из зоны круглосуточного обслуживания банка терминале самообслуживания.
Напомним, что терминал украли этой ночью из банковского офиса в селе Октябрьское Усманского района. Трое мужчин в масках выломали терминал самообслуживания и увезли аппарат с собой.
Возбуждено дело о краже. Ведется розыск преступников.
Напомним, что терминал украли этой ночью из банковского офиса в селе Октябрьское Усманского района. Трое мужчин в масках выломали терминал самообслуживания и увезли аппарат с собой.
Возбуждено дело о краже. Ведется розыск преступников.
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