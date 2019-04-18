Происшествия

29 минут назад

Добычей усманских налетчиков стали всего-то 100 000 рублей

3 419
#кража #банк #налёт
1
Добычей усманских налетчиков стали всего-то 100 000 рублей

Дерзкая кража произошла сегодня ночью.

Как стало известно GOROD48, добычей дерзких налетчиков, обокравших банк в Усманском районе, стали около 100 000 рублей. Именно такая сумма находилась в похищенном из зоны круглосуточного обслуживания банка терминале самообслуживания.

Напомним, что терминал украли этой ночью из банковского офиса в селе Октябрьское Усманского района. Трое мужчин в масках выломали терминал самообслуживания и увезли аппарат с собой.

Возбуждено дело о краже. Ведется розыск преступников.
3 419
#кража #банк #налёт
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

МЕДСЕСТРА

6 минут назад
Зарплата почт и за 8 мес.
ответить

МИРОТВОРЕЦ

7 минут назад
с бешеной овцы хоть шерсти клок ! молодцы пацаны!
ответить

Логика

8 минут назад
для кого-то всего то 100 000 руб, а для кого деньги....хотя согласна....100 тысяч уже ни о чем....
ответить

Еще в рубрике

«Прихожу в садик за детьми, а воспитатели лыка не вяжут!»
#детский сад
«Прихожу в садик за детьми, а воспитатели лыка не вяжут!»

4 минуты назад

Происшествия
Люди в масках украли банковский терминал
#кража #банк
23
Люди в масках украли банковский терминал

сегодня, 11:48

Происшествия
В усманском колледже обокрали мужчину
#кража #колледж
16
В усманском колледже обокрали мужчину

сегодня, 10:02

Происшествия
Пропавший ростовчанин точно в Липецке
#пропавший без вести
13
Пропавший ростовчанин точно в Липецке

сегодня, 09:26

Происшествия
В Липецке ограничат продажу алкоголя
#Авария #ДТП
24
В Липецке ограничат продажу алкоголя

сегодня, 09:20

Происшествия
Найденный на рынке чемодан не представлял опасности
#подозрительный предмет
1
Найденный на рынке чемодан не представлял опасности

сегодня, 09:20

Происшествия