Липецкий боец одержал три победы разными способами на Всероссийсих соревнованиях (ФОТО)

Михаил Покачалов-младший посылал выигрывал на полосе препятствия, посылал соперников в нокаут и побеждал ввиду явного преимущества.

Липецкие бойцы стали победителями крупных Всероссийских соревнований по универсальному бою в подмосковных Мытищах.

Михаил Покачалов-младший в весе до 75 кг среди юношей 16-17 лет не оставил ни единого шанса троим соперникам. Первого он победил еще на полосе препятствий, заработав такое преимущество, что бойцам даже не пришлось выходить на ковер. Второго противника Михаил нокаутировал в полуфинале. Финальный бой тоже сложился в пользу нашего земляка: Михаил не дал сопернику набрать ни одного балла, и в итоге выиграл за явным преимуществом.

Антон Сушков (14-15 лет, до 70 кг) выиграл все свои бои и тоже стал победителем.

Кроме того, в своих категориях Александр Шадрин занял 2-е место, а Александр Мальцев – 3-е.







В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из десятков регионов. Липецкую область представляли бойцы региональной общественной организации «Федерация универсального боя».





