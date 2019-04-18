Кадровый резерв липецкой медицины сформируют через конкурс

Межрегиональный конкурс «Лидерздрав-2019» стартует в мае по инициативе областного управления здравоохранения. Он пройдет впервые в истории липецкой медицины.

Как сообщает пресс-служба администрации Лиецкой области, цель конкурса - выявление наиболее грамотных, перспективных и талантливых организаторов здравоохранения, имеющих опыт практической деятельности в сфере укрепления общественного здоровья и управления медицинскими организациями и их подразделениями. Задачи конкурса - развитие и внедрение эффективной системы управления государственными медицинскими организациями Липецкой области, поиск специалистов с высшим медицинским образованием, мотивированных на построение карьеры в системе регионального здравоохранения, развитие их управленческого и лидерского потенциала.

Победители конкурса войдут в кадровый резерв и получат возможность занять вакантные должности руководителей государственных медицинских организаций Липецкой области.

Принять участие в профессиональном смотре могут не только жители нашего региона, но и других областей Центрального федерального округа. Конкурсантам будет предложен ряд заочных и очных испытаний. Они должны будут продемонстрировать профессиональные знания и опыт в сфере организации здравоохранения и общественного здоровья.





