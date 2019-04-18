Общество

сегодня, 12:32

Кадровый резерв липецкой медицины сформируют через конкурс

11 1103
#здравоохранение
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Кадровый резерв липецкой медицины сформируют через конкурс

Межрегиональный конкурс «Лидерздрав-2019» стартует в мае по инициативе областного управления здравоохранения. Он пройдет впервые в истории липецкой медицины.

Как сообщает пресс-служба администрации Лиецкой области,  цель конкурса - выявление наиболее грамотных, перспективных и талантливых организаторов здравоохранения, имеющих опыт практической деятельности в сфере укрепления общественного здоровья и управления медицинскими организациями и их подразделениями. Задачи конкурса - развитие и внедрение эффективной системы управления государственными медицинскими организациями Липецкой области, поиск специалистов с высшим медицинским образованием, мотивированных на построение карьеры в системе регионального здравоохранения, развитие их управленческого и лидерского потенциала.

Победители конкурса войдут в кадровый резерв и получат возможность занять вакантные должности руководителей государственных медицинских организаций Липецкой области. 

Принять участие в профессиональном смотре могут не только жители нашего региона, но и других областей Центрального федерального округа. Конкурсантам будет предложен ряд заочных и очных испытаний. Они должны будут продемонстрировать профессиональные знания и опыт в сфере организации здравоохранения и общественного здоровья.


11 1103
#здравоохранение
1

Комментарии (11)

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1

7 минут назад
Блин горелый, в какой отрасли у нас по-другому?
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Антошка с ложкой

7 минут назад
Ответьте на вопрос, не надо ла-ла, израильская медицина вошла в мировую элиту задолго до того, как туда стали пребывать эмигранты из СССР.
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Блин горелый

10 минут назад
Никак понять не могут, что есть врачи, а есть менеджеры разного уровня в медицине. И последних надо изначально готовить в ВУЗах.Бредовая схема: интерн, начинающий врач, врач, опытный врач, зав. отделением (то есть, масса времени уходит на бинты, пеленки, и прочее, но еще немного врач), главврач (а это уже почти совсем не врач, но какой из классного врача получится главврач не знает никто, даже он сам). В результате же конкурсов наверху оказывается, если не нашлось кандидатов-родственников чинуш и воров, не самые талантливые, а Оси Бендеры!
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Любовь Гуридова

21 минуту назад
Плох тот врач,после поселения которого больной не чувствует себя лучше
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))))

45 минут назад
Когда коту делать нечего... У наших руководителей медицины уже всё блестит от лизания!
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Ответьте на вопрос

51 минуту назад
Почему в советское время наша медицина была одной из лучших в мире и при этом никто не проводил этих идиотских конкурсов? Медвузы готовили профессионалов высокого уровня, которые затем сделали израильскую медицину лучшей в мире. Теперь же сплошные шоу, конкурсы, цифровизации, коворкинги и прочие стартапы, но МЕДИЦИНЫ НЕТ. Оптимизация привела ее к полному * .
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ВРАЧ

54 минуты назад
СКОРО НЕКЕМ БУДЕТ РУКОВОДИТЬ
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ВРАЧ

57 минут назад
РУКОВОДИТЬ ВСЕ ГОРАЗДЫ, А ЛЕЧИТЬ БОЛЬНЫХ НЕКОМУ
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Путин

сегодня, 12:56
Из-за твоей вездесущий коррупции и медицине капец ,Будь ты проклят, Вова!.
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НЕ ПАТРИОТ

сегодня, 12:46
СМИ, 1000+
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